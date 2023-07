Vettel wil Ferrari F2004 van idool Michael Schumacher: "Zijn mooiste auto"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 09:45

Sebastian Vettel leefde zich tijdens het Goodwood Festival of Speed uit in zijn klassieke Williams FW14B en McLaren MP4/8, maar heeft nog genoeg bolides op zijn verlanglijstje staan. Zo zou hij graag de laatste kampioensauto van Michael Schumacher in zijn garage zien.

Vettel staat aan de ene kant bekend als voorvechter van duurzaamheid, maar heeft ook een voorliefde voor klassieke Formule 1-wagens. Dat brengt hij nu samen door zijn eigen auto’s vol te tanken met duurzamere brandstof. Hij heeft zijn zinnen nu gezet op een Ferrari F2004, de bolide waarin Schumacher zijn zevende en laatste wereldtitel veroverde.

Artikel gaat verder onder video

Het zal niet gemakkelijk worden om die op de kop te tikken, want vorig jaar ging er nog een F2003 van Schumacher onder de hamer voor dik 13 miljoen euro. De F2004 is alleen maar gewilder, omdat ‘Schumi’ na 2004 nooit meer wereldkampioen werd. “Er zijn altijd auto’s die ik ongelofelijk mooi vind. Ik heb het gevoel dat ik een auto van Michael zou moeten hebben en de F2004 zit in mijn hoofd als de mooiste auto waarin hij heeft gereden”, zo citeert RaceFans de Duitser.

Vettel is doorgaans van het soort dat de koe meteen bij de hoorns vat. Zo had hij vroeger een schaalauto van de McLaren MP4/8 uit 1993. “Mijn vader was groot fan van Senna en die modelauto heeft heel lang in mijn slaapkamer gestaan. Ik heb het altijd een van de mooiste auto’s ooit gevonden, qua verhoudingen, looks en design. Het was dus een mooie kans dat ik een bod kon doen en het is nog mooier dat ik er in Goodwood mee kan rijden.”