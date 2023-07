Lars Leeftink

Woensdag 19 juli 2023 08:05

Audi heeft veel kritiek gekregen nadat het vorige week aankondigde dat het gaat proberen het fabrieksprogramma voor DTM in te perken, in een poging om meer te focussen op het Formule 1-project van 2026. De teams in de sport zijn niet blij met de beslissing.

Audi heeft een lange geschiedenis in DTM, maar liet vorige week weten dat het de productie van de R8 LMS GT3-auto's gaat stoppen, samen met een paar andere race-auto's. Ook de coureurs die onderdeel zijn van Audi (14 in totaal) worden geraakt door de maatregel, want Audi heeft als gevolg van het besluit ook besloten te stoppen met het ondersteunen van deze coureurs. Ook gaan teams die gefinancierd worden door Audi en gebruik maken van de auto's merken dat het team zich meer op de Formule 1 wil gaan focussen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton respecteert Red Bull, maar maakt zich zorgen: "Moeten spanning hebben"

Teleurstelling bij Moser

In gesprek met Motorsport.com vertelde Ernst Moser, wiens Audi fabrieksteam Phoenix Racing veel successen boekte in zowel de DTM als op de Nordschleife, dat hij teleurgesteld is over het nieuws. "Het was het vlaggenschip van Audi Sport en [de slogan] Vorsprung durch Technik. Voor mij is dit ook een persoonlijke kwestie van bepaalde mensen in de hogere besluitvormingskringen: voordat hij [Markus Duesmann, de vertrokken CEO van Audi] vertrekt, wil iemand alles doen zodat de Formule 1-verplichting kan worden geïmplementeerd. De mensen die het aangaat verdienen het niet dat zo'n structuur sterft. Dit is zijn [Duesmann] persoonlijke mening en hij weet niet waarom ze nu Formule 1 willen gaan doen. Je had het door kunnen laten gaan met kleine budgetten, omdat de klanten en hun partners bijna alles zelf betalen. Maar als dit blijft groeien, kan het misschien gevaarlijk zijn voor het Formule 1-project. Daarom krijgt het geen steun meer en wordt het weggeschoven. Dat is mijn indruk: alles wat het Formule 1-project misschien nog zou kunnen verhinderen, wordt nu vernietigd."

Vosse ook boos

Vincent Vosse, teambaas van WRT, baalt ook van de beslissing van Audi ondanks dat zijn team sinds vorig jaar ondersteuning krijgt van BMW. Ook Vosse wijst naar Duesmann. "Ik denk dat wat er nu gebeurt, precies is wat ze willen dat er gebeurt. Daar twijfel ik niet aan. Het is niet iets wat nu net gebeurd is, maar wat jaren geleden al besloten is. Dit is de impact van een beslissing die twee jaar geleden genomen is. Toen Markus Duesmann arriveerde en besloot om te stoppen met DTM Klasse 1, was dat de eerste stap. Al snel besloot hij om te stoppen met autosport in het algemeen en alle energie in de Formule 1 te steken. Als ze in de Formule 1 winnen, zal iedereen heel snel vergeten wat er gebeurd is. Maar ik heb mijn twijfels." Volgens Vosse had F1 en DTM prima samen gekund. "Nu concentreren ze zich op Formule 1, maar dat is niet omdat ze [F1] doen. Ik bedoel, Mercedes heeft acht wereldkampioenschappen gewonnen terwijl ze aan klantenraces [Formule E, enz] doen of deden. Het is een grap. Formule 1 heeft niets te maken met klantenraces."