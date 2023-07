Lars Leeftink

Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton maakt zich zorgen over de toegenomen dominantie van Red Bull Racing en Max Vestappen en is bang dat het na 2023 ook door zal gaan. Het team is sinds de Grand Prix van Brazilië 2022 (zege George Russell) ongeslagen.

De Formule 1 heeft tijdens dit millennium vier belangrijke periodes van dominantie meegemaakt, met drie teams die de afgelopen 23 jaar vooral kampioenschappen bij konden schrijven. Terwijl Ferrari en Mercedes onaantastbaar waren tijdens hun periodes, heeft Red Bull twee periodes van dominantie ervaren. De huidige periode is mogelijk de beste prestatie van welk team dan ook in de geschiedenis van de Formule 1. Vanwege de regels omtrent de budgetcap is ontwikkeling schaars en zorgvuldig gepland, wat betekent dat het een tijdje kan duren voordat gat met het in Milton Keynes gevestigde team gedicht is door Mercedes en de rest.

Hamilton ziet Red Bull succes verdienen

Toen hij met Channel 4 sprak over de effectiviteit van het Red Bull-team, deelde Hamilton de vrees dat de komende seizoenen mogelijk totaal niet spannend zullen zijn. "Er is een kans dat Red Bull, met de budgetcap en de manier waarop het nu is opgezet, zo ver vooruit rijden dat ze de komende drie jaar zouden kunnen domineren." Hij is wel van mening dat ze daar alle lof voor moeten krijgen. "Max Verstappen en zijn team hebben uitzonderlijk werk geleverd, ze verdienen echt het succes dat ze hebben. Dat wil ik helemaal niet ondermijnen.”

Zorgen over toekomst

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er iets gedaan wordt voor het einde van dit seizoen, is de hoop dat andere teams in staat zullen zijn om op natuurlijke wijze de achterstand in te halen. Hamilton gelooft echter dat er eerder vroeger dan later veranderingen moeten worden aangebracht aan de regels. "Zoals ik zei, het gaat alleen om dat we gesprekken blijven voeren, zodat we dominantie zoals mijn periode of die van Schumacher niet hebben. We moeten doorgaan met het doorvoeren van veranderingen en verbeteren als sport, zodat we nauwere gevechten in het kampioenschap hebben. We moeten spanning hebben tot de laatste race van het seizoen."

McLaren en Aston Martin

Toch hebben een paar teams in 2023 al het tegendeel van Hamilton bewezen, alhoewel dit nog steeds op flinke achterstand is van Red Bull Racing. Recente sprongen in prestaties van McLaren en Aston Martin hebben bewezen dat met het juiste personeel voldoende stappen kunnen worden gezet om het gat met Red Bull ook met de huidige reglementen te verkleinen. Mercedes zal moeten blijven werken om een soortgelijke ontwikkeling in de tweede seizoenshelft tot stand te brengen, willen ze Verstappen de komende jaren weer kunnen verslaan.