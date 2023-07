Lars Leeftink

Dinsdag 18 juli 2023 18:36 - Laatste update: 18:40

Nicholas Latifi heeft voor het eerst in lange tijd een update gegeven over wat hij in 2023 tot nu toe heeft gedaan en wat hij in de toekomst op de planning heeft staan. Het heeft, zo blijkt uit zijn post op social media, niet iets met racen te maken. Latifi gaat zich namelijk focussen op het zakenleven.

De Canadees nam in 2022 afscheid van de Formule 1 nadat Williams besloot met Alex Albon en Logan Sargeant de toekomst in te gaan. Daardoor was vorig jaar zijn laatste seizoen in de Formule 1, en wellicht ook wel in de racewereld. De Canadees liet sindsdien niets meer van zich horen en heeft, zo blijkt, vooral lopen genieten van zijn rust en vrije tijd. Toch is hij de afgelopen maanden wel degelijk ergens mee bezig geweest.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali over straf overschrijden budgetcap 2022: "Moet een sportieve sanctie volgen"

Latifi over toekomst

Latifi geeft aan dat het volgens hem altijd al de bedoeling was om in 2023 niet te racen, maar de Canadees weet nu niet eens zeker of hij ooit nog in een raceklasse actief gaat zijn. Latifi is in 2023 namelijk begonnen aan een lang proces om geaccepteerd te worden op één van de grootste business-opleidingen van de wereld: de London Business School (LBS). Latifi heeft nu, na een periode van vijf maanden, een uitgenodigd ontvangen. Hij begint in augustus dit jaar aan zijn master-opleiding. De Canadees geeft aan dat hij altijd al interesse had in het zakenleven en dat het kiezen van een raceklasse wellicht voor de buitenwereld een logische keuze was. Voor Latifi zelf bleek dit dus toch anders te zijn. Hij sluit echter ook niet uit dat hij toch nog ooit in een andere raceklasse gaat racen, maar gaat zich voor nu focus op zijn business-opleiding waar hij in augustus dus aan gaat beginnen. Zie zijn hele bericht hieronder.