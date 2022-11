Latifi reservecoureur F1 2023? ''Alleen onder deze voorwaarden''

Jorn Schonewille

Maandag 7 november 2022 18:41 - Laatste update: 19:30

Nicholas Latifi heeft nog geen afspraken gemaakt over zijn rol in de Formule 1 tijdens het volgende seizoen. De kans dat de huidig Williams-coureur een rol gaat spelen in de Formule 1 lijkt klein, maar valt nog niet uit te sluiten. De coureur heeft daarin wel wat eisen.

Latifi debuteerde in 2020 bij Williams in de Formule 1. De Canadees, die in 2019 tweede werd in de F2, kon in zijn drie Formule 1 seizoenen nooit overtuigen, maar was vanuit financieel oogpunt een interessante optie voor het team van Williams. De budget cap, die dit seizoen nieuw is, zorgt ervoor dat teams financieel dichter bij elkaar zitten en dus verslechterde de positie van Latifi. De man die onbedoeld een steentje bijdroeg aan de eerste WK-titel van Max Verstappen wordt volgend seizoen vervangen door Logan Sargeant. Mits hij zijn superlicentie haalt.

Testcoureur of sabbatical

Voorafgaand aan zijn avontuur bij Williams was Latifi testcoureur in de Formule 1. Die rol zou niet ondenkbaar zijn voor volgend seizoen. Latifi staat daar weleens waar voor open, maar wil dan wel dat er aan bepaalde vereisten voldaan wordt: ''Ik zou alleen een rol als derde coureur overwegen als ik een realitsiche kans zie op een terugkeer in de Formule 1. Eerlijk gezegd zie ik dat nu niet'', vertelt de Canadees in de Beyond the Grid podcast van de Formule 1.

De kans dat Latifi volgend seizoen een jaar niet actief zal zijn binnen de racewereld is vrij groot. Volgens Latifi hoeft dat geen nadeel te zijn. Soms is een jaar vrij af een goede basis om daarna weer te beginnen. '' Alex (Albon, red.) deed het vorig jaar, wat aantoont dat het kan.'' Latifi geeft wel aan dat de situatie van moeten vertrekken bij een topteam en vertrekken bij Williams wel een ander verhaal is.