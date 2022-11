Jorn Schonewille

Woensdag 30 november 2022 21:16

Nicholas Latifi heeft teruggekeken op zijn loopbaan in de Formule 1 en concludeert dat zijn laatste, cruciale jaar op een mislukking is uitgelopen. De Canadees baalt logischerwijs hevig.

Nicholas Latifi werd in 2020 de runner-up in de Formule 2 achter Nyck de Vries. Het leverde hem een promotie naar de Formule 1 op bij het team van Williams. In zijn rookieseizoen kreeg Latifi de mogelijkheid, de tijd en de ruimte om zich aan te passen. In zijn tweede seizoen zouden hier de vruchten van geplukt moeten worden. Daar kwam het echter niet van. Latifi bleef ondermaats presteren en kon, in tegenstelling tot zijn teamgenoot Alexander Albon, zelden tot nooit imponeren.

Artikel gaat verder onder video

Naar verwachting

Latifi is van mening dat zijn eerste twee jaren zoals je die kan verwachten van een rookie. Een eerste seizoen is volgens de Canadees altijd moeilijk. In het tweede jaar zette alle teams een stap vooruit, behalve het team van Williams. Althans, dat zegt Latifi. Williams was als team collectief zwakker dan het jaar ervoor en dat resulteerde erin dat Latifi niet zijn draai kon vinden met de auto.

Slechtste jaar

Als Latifi terugkijkt dan kan het niet anders dan concluderen dat het afgelopen seizoen zijn slechtste F1 jaar was. ''In wat een cruciaal jaar was om mijn toekomst veilig te stellen. De realiteit is dat het gewoon niet gelukt is'', aldus Latifi op de officiële F1 site. De Canadees is zwaar teleurgesteld en zou graag verder willen in de koningsklasse van de autosport. Toch wil hij benadrukken Williams dankbaar te zijn voor de kans die hij kreeg.