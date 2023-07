Lars Leeftink

Dinsdag 18 juli 2023 17:14 - Laatste update: 17:17

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft duidelijk aangegeven wat voor straf er volgens F1 moet volgen voor de teams die in 2022 over de budgetcap zijn gegaan. In 2021 werden Williams, Aston Martin en Red Bull Racing al bestraft.

Bij alle drie de teams ging het toen om administratieve fouten, wat niet meer dan een geldboete opleverde. Red Bull was als enige team daadwerkelijk over de budgetcap gegaan, iets waar het 10% vermindering van de tijd in de windtunnel voor kreeg als straf. De budgetcap is door de FIA in het leven geroepen vanaf het seizoen 2021 om het speelveld, dat momenteel bestaat uit tien teams, dichter in de buurt van elkaar te brengen. Zowel op financieel gebied, als op de baan. Toch is er, zeker gezien de inflatie van de laatste jaren, kritiek op de aanpak omdat het niet mee zou groeien met de actuele prijzen en dus de gestegen kosten van de teams.

'Drie teams over budgetcap'

Dinsdag kwam het gerucht naar buiten dat drie teams over de budgetcap van 2023 heen zouden zijn gegaan. Welke drie teams dit zijn, is voor nu niet bekend. Vorig jaar kwam al vrij snel via geruchten naar buiten dat Red Bull het team was dat er overheen was gegaan, maar voor nu is het dus nog niet duidelijk over welke drie teams het gaat. De vraag is of het gerucht klopt en zo ja hoeveel de teams over de budgetcap zijn gegaan en wat voor straf er door de FIA gegeven gaat worden.

Domenicali over straf

Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com laat Domenicali weten dat de teams die over de budgetcap zijn gegaan in 2022, sportieve sancties mogen verwachten. "Ik zou graag zien dat er een sportieve sanctie volgt bij het overschrijden van de budgetcap, dat is iets waar wij ons hard voor hebben gemaakt. In de Formule 1 kennen we op dit moment drie soorten regelgeving: het sportieve reglement, het technische reglement en het financiële reglement. Alle overtredingen moeten we uiteindelijk gaan bestraffen met sportieve maatregelen, we kunnen daar niet omheen." Toch geeft Domenicali ook aan dat de controle en de verantwoordelijkheid in handen ligt van de FIA om de controle uit te voeren en de juiste straf uit te delen.