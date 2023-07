Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023

We horen snel of iedereen zich in 2022 netjes aan het budgetplafond heeft gehouden, maar het lijkt erop dat meerdere teams teveel geld hebben uitgegeven. Sterker nog: bijna een derde van de grid zou zich niet aan de regels hebben gehouden.

De budget cap werd in 2021 voor het eerst gebruikt en vorig jaar kwam aan het licht dat Red Bull in dat seizoen als enige niet binnen de lijntjes kleurde. Een boete van 7 miljoen dollar volgde, plus een korting van 10 procent op de toegewezen tijd in de windtunnel. Bij het uitdelen van die straf werd al duidelijk dat er in de toekomst mogelijk strenger opgetreden zou worden.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou dat binnenkort zomaar eens nodig kunnen zijn, omdat drie teams niet aan de criteria van de FIA voldoen met hun jaarcijfers over 2022. Naar verluidt zou daar tegen het einde van de maand meer duidelijkheid over volgen. Het is nog niet duidelijk om welke teams het gaat, maar we weten wel dat er vanwege de oplopende inflatie door meerdere teambazen werd geklaagd over de sterk gestegen kosten.

Overigens lijkt de straf die Red Bull eerder kreeg nog weinig invloed te hebben op de resultaten op de baan. Het team won alle races dit seizoen en hoewel de concurrentie meer tijd mag doorbrengen in de windtunnel, komen ze amper dichterbij. Dat geeft Red Bull zelfs de kans om al met een schuin oog naar 2024 te kijken, terwijl we nog meer dan de helft van het seizoen voor de boeg hebben.