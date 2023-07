Lars Leeftink

Dinsdag 18 juli 2023 16:35 - Laatste update: 16:39

Daniel Ricciardo kreeg vorige week te horen dat hij vanaf de Formule 1 Grand Prix van Hongarije terug gaat keren in de koningsklasse bij AlphaTauri als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. De vraag na de komende maanden gaat zijn wat het voor 2024 gaat opleveren.

Ricciardo begon zijn F1-carrière, na een halfjaar in 2011 actief te zijn geweest voor Hispania Racing, echt bij Toro Rosso. Daar zou hij vanaf 2012 al snel genoeg indruk maken om in 2014 te promoveren naar het grote Red Bull. Hij was samen met Daniil Kvyatt onderdeel van de coureurs die Sebastian Vettel (naar Ferrari) en Mark Webber (met pensioen) moesten doen vergeten. Dit bleek, ondanks dat Ricciardo zeker niet slecht presteerde, onmogelijk. De auto van Mercedes was vanaf 2014 veel te dominant en Red Bull moest het opnemen tegen Ferrari voor de tweede plek bij de constructeurs. In 2016 kwam Max Verstappen naast Ricciardo te rijden en veranderde alles. De Australiër begon van kopman naar tweede coureur te gaan, iets wat hem niet beviel. Dit zorgde er mede voor dat hij eind 2018 besloot te vertrekken naar Renault.

McLaren en Renault

Bij Renault zou hij echter alles bereiken behalve dat wat hij met het team voor ogen had: een kampioenschap. Ricciardo werd negende en vijfde in het kampioenschap met 54 en 119 punten en presteerde minder dan bij Red Bull Racing. Eind 2020 maakte Ricciardo vervolgens de overstap naar McLaren, waar hij kopman Lando Norris tegen zou komen. Zo kwam hij in de situatie terecht waardoor hij eerder bij Red Bull was vertrokken. Het avontuur bij McLaren werd dan ook geen succes. Hij eindigde achtste en twaalfde in het kampioenschap met 115 en 37 punten en werd ruim verslagen door Norris. Tijdens het seizoen 2022 trokken zowel Ricciardo als McLaren hun conclusies en besloten ze na het seizoen 2022 uit elkaar te gaan. Zo kwam Ricciardo, na een behoorlijke en onsuccesvolle omweg, voor het seizoen 2023 als reserve - en simulatiecoureur weer terug bij Red Bull Racing.

AlphaTauri

Ricciardo had altijd al gezegd dat het geen definitief afscheid van de sport was, maar dat hij in principe in 2024 weer op jacht zou gaan naar een stoeltje. De Australiër nam wat tijd voor zichzelf en besloot vanaf maart weer aan de bak te gaan. Hij deed simulatiewerk, mocht showcases rijden en Red Bull vertegenwoordigen. Ook was Ricciardo bij raceweekenden aanwezig, en dit bleken vooral de momenten dat Ricciardo merkte dat hij liever eerder dan later weer een stoeltje in F1 wilde veroveren. Die kans bleek sneller te komen dan gepland, want De Vries stelde teleur bij AlphaTauri. De Nederlander werd wekelijks afgetroefd door teamgenoot Yuki Tsunoda, waarna Helmut Marko en Red Bull besloten dat het na tien races tijd was om afscheid te nemen. Zijn vervanger: een enthousiaste Ricciardo.

Doel 2023

Ricciardo zal twee races voor de zomerstop (Hongarije en België) en tien races na de zomerstop de kans krijgen om zich te laten zien. Niet alleen aan Red Bull Racing voor een plekje naast Tsunoda bij AlphaTauri voor 2024 of wellicht als vervanger van Sergio Pérez naast Verstappen voor 2024, maar ook voor de overige acht teams. Er zijn flink wat contracten die na dit seizoen aflopen, waardoor er stoeltjes zijn om voor te vechten bij bijna alle teams. Dit zou voor Ricciardo genoeg motivatie moeten zijn om de komende twaalf races zijn beste beentje voor te zetten. Als dit niet gebeurt, lijkt de kans groot dat hij weer terug moet naar zijn rol als reservecoureur en moet wachten op zijn volgende kans om in te vallen in 2024. Als hij wel laat zien goed te presteren, dan zijn er opties te over.

Opties 2024

Het droomscenario van Ricciardo zal zijn om, na een goed halfjaar in AlphaTauri, zoveel indruk te hebben gemaakt dat Red Bull bereid is Pérez naar AlphaTauri te sturen of zijn contract te ontbinden en Ricciardo in 2024 naast Verstappen te zetten. Daar zal, zo hebben zowel Marko als teambaas Christian Horner al vaak laten doorschemeren, echter wel een buitengewone prestatie van Ricciardo voor nodig zijn. Blijven bij AlphaTauri in 2024 is natuurlijk ook een optie, alhoewel de vraag is of Ricciardo dat wil gezien de huidige situatie van het team. AlphaTauri zal een flinke transformatie ondergaan volgend seizoen, waarbij Tsunoda zo'n beetje het enige is wat vertrouwt aan gaat voelen.

Dan zijn er nog opties buiten Red Bull en AlphaTauri. Ferrari, Mercedes (als Lewis Hamilton gaat verlengen), Alpine en McLaren kennen zonder een verrassende wending hun line-up al voor 2024. Het enige topteam waar voor 2024 ruimte kan zijn, is Aston Martin. Lance Stroll ziet zijn contract wederom na dit seizoen aflopen, waardoor er een opening kan zijn voor Ricciardo bij het team dat zich in 2023 zo goed heeft ontwikkeld. Daarnaast is er een stoeltje bij Alfa Romeo, Haas en Williams waar nog iemand voor gezocht wordt naast Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg en Alex Albon respectievelijk. Zeker bij Williams lijkt er genoeg potentie te zijn om voor Ricciardo een interessante optie te vormen. Daarnaast kan het natuurlijk altijd nog zo zijn dat hij buiten de Formule 1 gaat kijken en zoveel indruk maakt dat hij interessante aanbiedingen krijgt, maar Ricciardo heeft al vaak aangegeven dat hij zich nog focust op de Formule 1 en niet op andere raceklassen.

Conclusie

Ricciardo heeft de komende twaalf races zijn lot voor 2024 in eigen handen. Als hij niet presteert, is de kans groot dat zijn rol niet groter zal zijn dan reservecoureur in 2024. Mocht hij zich wel op een positieve manier laten gelden, dan openen de deuren bij AlphaTauri en in het meest ideale geval Red Bull zich voor de Australiër. Daarnaast lijken Aston Martin en Williams de beste optie voor een coureur als Ricciardo, die op zoek is naar een auto waar hij competitief mee kan zijn. Bij Alfa Romeo, AlphaTauri en Haas is die kans in 2024 niet zo heel groot, terwijl dat bij Red Bull, Aston Martin en Williams wel zo is. Kortom: als Ricciardo zijn carrière nieuw leven in wil blazen, zal hij de komende twaalf races namens AlphaTauri indruk moeten gaan maken.