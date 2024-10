Max Verstappen krijgt een gridstraf voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De Honda-power unit die achterin zijn Red Bull RB20, is op en dus zal hij een nieuwe motor moeten gebruiken voor de wedstrijd op het snelle circuit van Interlagos.

Verstappen kampte tijdens de trainingen op de vrijdag in Mexico-Stad al met motorproblemen. "Of we die motor met het lek opnieuw kunnen inzetten, wordt momenteel onderzocht. Maar volgens de kilometerstand was het eigenlijk niet meer gepland is om hem nog te gebruiken", legde Helmut Marko uit in zijn column in Speedweek. De kampioenschapsleider reed daarom in de race met een andere motor, die ook al oud was. "De snelheid was daarom niet goed, omdat vanwege het motorprobleem een andere motor moest worden ingebouwd, en die was aan het einde van zijn levenscyclus en eigenlijk niet meer voor race-inzet gepland", aldus de hoofdadviseur van Red Bull, die concludeerde dat een gridstraf voor de aankomende race in Brazilië onvermijdelijk was.

5 plaatsen achteruit

In aanloop naar de mediadag in de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land heeft Red Bull Racing bevestigd dat de motorwissel inderdaad wordt gedaan voor dit sprintweekend. Dat heeft het team laten weten in Brazilië aan onder andere Crash.net en De Telegraaf. De energiedrankfabrikant zou hebben besloten om alleen een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) te gebruiken en dus de andere onderdelen van de power unit - de MGU-H, MGU-K, batterij en het uitlaatsysteem - niet te wisselen. Omdat dit de tweede keer is dat Verstappen over de limiet gaat met zijn 'pool' aan verbrandingsmotoren, zal het een gridstraf van 5 in plaats van 10 posities zijn. De eerste keer was in België.

Toen de Sprint een aantal jaar geleden werd geïntroduceerd, was het eerst zo dat gridstraffen voor de verkorte race werden geïncasseerd, maar tegenwoordig is het anders, zo duidt artikel 37.4 van het sportief reglement aan. Daarin staat dat gridpenalty's gelden voor de race, dus de Grand Prix van zondag, tenzij de overtreding specifiek plaats heeft gevonden tijdens de sprintkwalificatie. Dan geldt de straf voor de startopstelling van de Sprint.

Dit betekent dus dat Verstappen alleen voor de Grand Prix van zondag 5 plaatsen achteruit gaat en niet voor de Sprint van zaterdag.

