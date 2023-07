Jeen Grievink

Nyck de Vries werd vorige week plots ontslagen bij het team van Scuderia AlphaTauri. Het was Red Bull-topman Dr. Helmut Marko die de knoop doorhakte. Hij belde - iets sneller dan verwacht - met De Vries om hem te ontslaan. Dit zegt Christian Horner voorafgaand aan het raceweekend in Hongarije.

Hoewel iedereen zich ervan bewust was dat de druk op de schouders van De Vries enorm was en dat een ontslag in de nabije toekomst geen verrassing zou zijn, kwam het moment van afzetting toch als donderslag bij heldere hemel. Op een dinsdag, kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië, kwamen er plots berichten naar buiten dat De Vries uit zijn stoeltje zou zijn gezet. Een officiële bevestiging bleef nog even uit, maar later die dag werd het nieuws dan inderdaad bevestigd. De coureurswissel bij AlphaTauri en de bijbehorende communicatie hiervan, verliep echter niet helemaal zoals gehoopt. Dit zegt Horner in de F1 Nation-podcast.

Marko sprak sneller met De Vries dan gepland

Op dezelfde dag dat De Vries werd ontslagen, werkte Daniel Ricciardo namens Red Bull Racing een test af op het circuit van Silverstone. Dat deze twee gebeurtenissen op dezelfde dag plaatsvonden, was geen toeval. Ricciardo wist dat hij als goed zou presteren tijdens de test, hij het stoeltje van De Vries bij AlphaTauri kon overnemen. Na de test op Silverstone zou Horner bellen met Marko om de verrichtingen van de Australiër te bespreken en mogelijk het ontslag van De Vries in gang te zetten. Het ging echter allemaal net even anders.

In ronde 11 van Silverstone-test werd De Vries ontslagen

"Het ging allemaal iets sneller dan verwacht, als je in je achterhoofd houdt dat we test (met Ricciardo, red.) nog niet hadden afgerond ", zo moet Horner erkennen. Marko belde namelijk al kort na het begin van de test met De Vries om hem te ontslaan. Op dat moment had Ricciardo nog maar amper wat kunnen laten zien. "Helmut sprak met Nyck, hij was ook diegene die hem had gerekruteerd. Hij sprak met Nyck in rondje 11 van de test, geloof ik", aldus Horner.

Red Bull had Ricciardo al langer op het oog

Het feit dat Red Bull maar weinig hoefde te zien van Ricciardo tijdens de test, geeft wel aan dat de coureurswissel eigenlijk - ook voor de test - al in kannen en kruiken was. De oefensessie van de Australiër in de RB19 was amper bezig of Marko hing al met De Vries aan de lijn om hem uit zijn stoeltje te tillen. Horner bevestigde dan ook al dat de coureur uit Sneek eigenlijk "bijna een noodoplossing" was.