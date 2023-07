Vandoorne neemt het op voor De Vries: "Weten hoe het gaat bij Red Bull-clan"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 12:35 - Laatste update: 12:42

Stoffel Vandoorne verwacht dat voormalig teamgenoot Nyck de Vries zeker terug kan keren op het hoogste niveau en zijn loopbaan als coureur niet leven in kan blazen. De Vries is werkloos sinds zijn gedwongen vertrek bij AlphaTauri.

De Vries en Vandoorne waren teamgenoten in de Formule E en reden samen voor het fabrieksteam van Mercedes. Vandoorne kwam daar terecht na zijn gedwongen vertrek bij het Formule 1-team van McLaren, terwijl De Vries juist na zijn Formule E-avontuur in de F1 debuteerde. De verwachting is dat we de Nederlander snel terug kunnen gaan zien in de elektrische raceklasse en ook volgens Vandoorne hoeft hij zich geen zorgen te maken.

“Het gaat helaas vaker zo in de Formule 1”, liet Vandoorne optekenen in gesprek met het Belgische RTBF. Het kan heel erg goed gaan, maar het kan ook slecht aflopen. Ik denk dat iedereen verwachtte dat Nyck mooie dingen zou laten zien, maar de prestaties van de auto vielen heel erg tegen. Het is heel erg moeilijk om dan op te vallen.”

Vandoorne suggereert ook dat Red Bull erom bekend staat dat het weinig geduld heeft met talentvolle rijders. Of je presteert meteen, of je ligt er in recordtijd uit. “Het is jammer dat Nyck het zo moeilijk heeft gehad. We weten allemaal hoe het dan gaat bij de Red Bull-clan. Maar Nyck is een geweldige gozer en ik weet zeker dat hij snel iets anders vindt in de autosport.”