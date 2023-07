Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 juli 2023 11:00 - Laatste update: 11:02

Nico Rosberg verwacht niet dat Red Bull dit seizoen alle races kan winnen, al is het maar omdat het team daarvoor vooral afhankelijk is van Max Verstappen. Teamgenoot Sergio Pérez laat het immers al een paar Grands Prix afweten in de kwalificatie.

Red Bull is bezig aan een ongekende reeks en won dit seizoen alle races: 8 zeges voor Verstappen en twee voor Pérez. In de beginfase leek de Mexicaan goed aan te kunnen haken bij de Nederlander, maar inmiddels is het gat opgelopen tot liefst 99 punten. Dat is dan ook de reden dat Rosberg het onwaarschijnlijk acht dat Red Bull dit jaar onverslaanbaar blijft.

“Het lijkt er zeker op dat ze alle races kunnen winnen”, begint Rosberg in gesprek met het Spaanse Marca. “Het probleem zit ‘m er op dit moment in dat ze maar één coureur hebben die lijkt te kunnen winnen. De ander ligt altijd achter en heeft veel problemen. Dat maakt het een stuk lastiger voor ze, maar het is zeker mogelijk. Verstappen zal dan wel heel veel races moeten winnen.”

Beste vijf of zes rijders ooit

Rosberg is echter diep onder de indruk van Verstappen en schaart hem onder de beste coureurs ooit. “Voor mij komt hij op het niveau van de grootste namen in de sport. Senna, Schumacher, Hamilton: Max hoort bij de beste vijf of zes rijders ooit. Hij is een fenomeen en het team heeft hem ook een heel goede, zo niet de beste auto gegeven. Je ziet het ook bij zijn teamgenoten. Ze zijn allemaal goed, maar ze komen nooit bij hem in de buurt.

“Het gebeurt nu ook met Pérez. Hij is snel en ik ken hem goed, maar hij kan niet aanhaken bij Max. Dat is in mentaal opzicht zo lastig, om te accepteren dat je collega beter is. Ik weet dat, omdat ik in diezelfde situatie zat met Hamilton. Het is enorm zwaar om zo’n sterke rijder naast je te hebben.”