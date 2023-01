Stuart Hodge & Remy Ramjiawan

Maandag 23 januari 2023 13:35

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton doet een boekje open over de onderlinge verhouding met Max Verstappen. De twee titelkandidaten van 2021 hebben een intens gevecht uitgestreden en hoewel het er op de baan tussen de twee coureurs hard aan toe kan gaan, onthult Hamilton dat hij veel respect heeft voor zijn Nederlandse rivaal.

In 2021 leverde het duo een intense titelstrijd af, waarbij de Limburger uiteindelijk aan het langste eind trok. Tijdens het seizoen werd er door de teambazen veelvuldig met modder over en weer gegooid en soms deden de coureurs ook een duit in het zakje. Toch wil Hamilton benadrukken dat hij geen moeite heeft met zijn Nederlandse collega en in het Formule 1 Magazine doet hij zijn verhaal.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen VS Hamilton

Tussen Hamilton en Verstappen is het altijd op het scherp van de snede, zo zagen we tijdens de Grand Prix in Brazilië in 2022. Ondanks dat de onderlinge verhouding niet optimaal lijkt te zijn, benadrukt Hamilton dat er eigenlijk weinig problemen zijn tussen de twee heren, althans vanaf zijn perspectief. "Mensen praten graag over problemen tussen Max en mij. Hij is een stuk jonger, dus misschien heeft hij een probleem met mij. Maar daar ben ik niet zeker van en ik ga er eigenlijk van uit van niet. Al kan ik niet voor hem spreken", zo vertelt de Brit. Ondanks dat Hamilton niet te spreken was over de omstandigheden in Abu Dhabi in 2021, neemt hij zijn rivaal weinig kwalijk. "Hij deed alles wat hij moest doen in 2021, dus waarom zou ik een probleem met hem hebben? Hij heeft elk weekend gepresteerd en geleverd, dat kan niemand hem afnemen", aldus Hamilton.

OOK INTERESSANT: Croft: "Red Bull moet nadenken over moment dat Verstappen stopt"

Lewis Hamilton & Max Verstappen

OOK INTERESSANT: Wolff denkt nog vaak aan Abu Dhabi 2021: "Dan verlies je liefde voor de sport"

W14

Het 2022-seizoen was een leerzaam jaar voor de zevenvoudig kampioen, die voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen zege wist te pakken. Verstappen ging er echter met de wereldtitel vandoor en hoopt in 2023 zijn derde kampioenschap te behalen, toch zal Mercedes daar een stokje voor proberen te steken. De W14 moet in tegenstelling tot de W14 wel weer een auto worden die het vuur aan de schenen van het Oostenrijkse team kan leggen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)