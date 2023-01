Remy Ramjiawan

Maandag 23 januari 2023 12:37 - Laatste update: 12:42

Volgens Sky Sports-commentator David Croft, heeft Red Bull Racing weinig achter de hand op het moment dat Max Verstappen besluit te stoppen in de koningsklasse. Het contract van de Nederlander loopt tot het einde van 2028 en hoewel Verstappen op de leeftijd van 31 nog lang niet te oud voor de Formule 1 zou zijn, heeft hij meermaals zijn andere interesses uitgesproken.

Verstappen was met zijn zeventienjarige leeftijd, de jongste coureur die zijn debuut in de Formule 1 wist te maken. De Limburger zal in 2023 beginnen aan zijn negende seizoen in de sport en beschikt inmiddels over het materiaal om voor de titels te vechten en binnen te halen. Toch heeft de 25-jarige kampioen een aantal keren laten doorschemeren, dat hij wellicht na zijn contractperiode bij Red Bull er een punt achter zet in de koningsklasse. Volgens Croft, die tijdens het overzicht van het 2022-seizoen op Sky Sports F1 zijn verhaal doet, moet Red Bull zich daarom nu al gaan buigen over het leven na Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

'Daniel is niet de toekomst'

Red Bull heeft zichzelf verzekerd van de diensten van Daniel Ricciardo, maar volgens 'Crofty' is de Australiër niet het antwoord op een mogelijk vertrek van Verstappen. "Ik zeg het niet graag, ik vind Daniel een geweldige kerel, maar hij is niet de toekomst voor Red Bull - in geen geval, vooral vanwege zijn leeftijd", zo zegt Croft over de 33-jarige Ricciardo. Met het aantrekken van de man die bij McLaren is vervangen door Oscar Piastri, werd er even gedacht dat Sergio Pérez zich zorgen moest gaan maken, maar Croft verwacht niet dat het Oostenrijkse team tussen de twee rijders zal gaan kiezen. "Ik denk dat het twee heel verschillende stijlen van coureurs zijn [Ricciardo en Pérez]. Ze zijn allebei in staat om races te winnen, maar voor mij winnen ze races op heel verschillende manieren", vertelt de commentator.

OOK INTERESSANT: Verstappen overschrijdt geluidslimiet, circuit van Imola krijgt geldboete

David Croft

OOK INTERESSANT: Coronel ziet duidelijk verschil Pérez en Verstappen: "Max is anders dan anderen"

Vertrek Verstappen

De deal die de Nederlander met Red Bull Racing heeft, loopt tot het einde van 2028 en Verstappen heeft al een aantal keren zijn interesse in andere raceklassen bekend gemaakt. Zo zou het langeafstandsracen nog altijd kriebelen en hoopt de Limburger samen met vader Jos Verstappen nog altijd een race te rijden, daarnaast zou een optreden in de 24 uur van Le Mans met Fernando Alonso ook nog altijd een wens zijn. "Toen Max aan het einde van het seizoen sprak over mogelijk stoppen op 31-jarige leeftijd, was dat voor mij een grote openbaring. Hij denkt nu al na over het moment dat hij stopt met racen. Als hij dat denkt, dan moet Red Bull dat ook denken", zo wijst Croft naar de opdracht voor de renstal. Volgens de Brit moet het Oostenrijkse team dan ook snel gaan handelen: "Persoonlijk zou ik proberen om iemand anders te vinden om in 2024 in te vallen, als Checo niet het antwoord is."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)