Zaterdag 21 januari 2023 16:49 - Laatste update: 16:50

Volgens Tom Coronel is het verschil tussen Sergio Pérez en Max Verstappen het afgelopen seizoen duidelijker geworden dan ooit tevoren. Coronel is van mening dat dit tijdens één race in 2022 echter pas echt duidelijk werd.

Verstappen domineerde het seizoen 2022. Met vijftien zeges en een recordaantal punten werd Verstappen voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen in de Formule 1. Pérez boekte twee zeges, waardoor Red Bull Racing in totaal op zeventien zeges na 22 races kwam en het kampioenschap bij de constructeurs won. Pérez en Verstappen hadden in Brazilië eind 2022 echter hun eerste echte aanvaring met elkaar, terwijl in Abu Dhabi de Mexicaan net P2 in het kampioenschap mis zou lopen. Tijdens die race vroeg de Mexicaan nog om hulp van Verstappen, die op P1 lag. De Nederlander moest Charles Leclerc ophouden, zodat Pérez hem in kon halen. Dit deed Verstappen uiteindelijk niet.

Pérez en Verstappen

In gesprek met Motorsport.com zegt Coronel dat het verschil tussen Pérez en Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2022 duidelijk werd. "Hierin zag je de dominantie treffend. Max heeft Pérez in het begin van die race op sleeptouw genomen voor de tweede plek in het kampioenschap, maar uiteindelijk hield Checo het niet bij of waren zijn banden in ieder geval op. Daardoor moest hij wel voor de tweestopper gaan en creëerde hij zelf een situatie waarin er niet meer te helpen viel. Want een overwinning weggeven, dat gaat natuurlijk niet. De sportman die dat doet, is voor mij afgeschreven. Dat zag ik ook bij Ricciardo toen hij voor Renault koos. Toen zei ik ook 'oké, dan ben je geen sportman meer. Dan is het over'. Maar het gevoel dat Verstappen voor zijn banden heeft en het vermogen om die goed te houden, daaraan zie je het verschil dat een coureur kan maken, want dat is uiteindelijk wel wat het is."

Verschil

Volgens Coronel is het verschil tussen Pérez en Verstappen feitelijk aanwezig. "En nee, mensen, ik ben niet de voorzitter van de fanclub. Dat zijn dingen, net als van alles over oranje brillen, die mensen nogal snel op mij af gooien. Maar dat is allemaal niet waar. Ik houd gewoonweg van mensen die hard kunnen autoracen. Ik zei vijf à zes jaar geleden al: 'hij doet dingen die ik als autocoureur zelf absoluut niet kan'. Daaruit concludeer ik dat hij anders is dan anderen. Ik doe het spelletje zelf al 33 jaar, maar ik kan dingen niet die hij wel kan. Dat gaat om buitenom gaan bij Nasr op Spa, maar ook om bandenmanagement. Dat heeft helemaal niks met nationaliteit te maken. Als hij een Duitser, Fransman of Chinees was geweest, had het mij namelijk ook helemaal niets uit gemaakt. Dan had ik precies hetzelfde gezegd, want ik zie hem dingen doen die anderen niet doen. Daardoor begrijp ik trouwens ook waarom ik erover lul en hij in die auto zit."