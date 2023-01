Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 blijft nog altijd een gevoelig punt bij een groot deel van de Mercedes-stal. Na een controversieel slot aan het einde van de race, viste men achter het net en moest er worden toegezien hoe Max Verstappen de wereldtitel pakte. Het moment blijft Toto Wolff nog altijd bij en zorgde ervoor dat hij de liefde voor de sport verloor.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon hij in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Principe van de stopwatch

De controversiële slotfase van de race en het kampioenschap deden flink wat stof opwaaien en Mercedes dreigde zelfs naar het CAS te stappen. Uiteindelijk bleef het resultaat gewoon staan, al was het uiteindelijk wel wedstrijdleider Michael Masi die het veld moest ruimen na inmenging van Mercedes. Wolff blikt in gesprek met The Times terug. "Het was zwaar na Abu Dhabi. Ik vond het principe dat de stopwatch nooit liegt altijd heel fijn. Het team dat wint, is het team dat het verdient om kampioen te zijn", zegt de Oostenrijker.

Liefde voor F1 verloren

Hij vervolgt: "Maar dit was anders. Aan het einde van de race heeft een individu [Michael Masi] beslissingen genomen die nergens in het regelboek terugkwamen. Ze waren zo drastisch dat het de einduitslag ongeloofwaardig maakten. Dat is een moment waarop je de liefde voor de sport verliest. Het principe van eerlijkheid was verpest. De FIA heeft vervolgens de gast van de baan gehaald omdat het een menselijke fout was. Maar het is klaar nu. Ik denk er nog wel vaak aan, maar niet met boosheid. Het is vooral onbegrijpelijk hoe het kwam."

