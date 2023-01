Aloisio Hernández & Remy Ramjiawan

Vrijdag 20 januari 2023 20:14

Adrian Fernandez, de voormalig manager van Sergio Pérez, denkt dat het moeilijk wordt voor de Mexicaan om te schitteren, als teamgenoot van Max Verstappen. De Nederlander wist de afgelopen twee jaar met de wereldtitel naar huis te gaan, daar waar Pérez in 2022 de derde plek in het kampioenschap wist te pakken.

Fernandez zelf, beschouwt Pérez als een grote racer met bijzondere vaardigheden op het circuit. Dit vermogen bleef echter altijd verborgen volgens hem, aangezien de Mexicaan minder competitief was dan Verstappen. Dat vermogen zit er volgens de voormalig manager echter wel, maar het team geeft de voorkeur aan Verstappen, terwijl Pérez altijd de ondersteunende rol moet vertolken.

De bal ligt bij Red Bull

"Checo deed het goed, het probleem is dat Verstappen naast hem rijdt. Pérez is een uitstekende coureur en heeft nu veel ervaring. Maar nu moet hij uitzoeken wat Max anders doet", zo opent Fernandez. Checo had in de afgelopen twee jaar hetzelfde materiaal als zijn teamgenoot, maar kon er niet altijd hetzelfde uithalen.

Ondanks dat er stemmen opgaan, die zeggen dat Pérez simpelweg niet de snelheid heeft om Verstappen uit te dagen, wijst de voormalig manager van de Mexicaan vooral naar Red Bull Racing. "Max rijdt natuurlijk al enige tijd voor Red Bull en het team is om hem heen gebouwd. Pérez heeft zeker niets verkeerds gedaan en heeft waarschijnlijk precies uitgevoerd, wat het team van hem verlangde", aldus Fernandez.

