Christian Horner heeft uitgebreid tekst en uitleg gegeven over de rel die tijdens de 2022 Grand Prix van Brazilië ontstond tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. De teambaas weet waar het fout is gegaan.

Pérez reed tijdens de slotfase van de race in Interlagos op P6 toen hij van Red Bull Verstappen erlangs moest laten. De Nederlander zou zo vrij baan krijgen richting Fernando Alonso (P5) en Charles Leclerc (P4). Vooral Leclerc was belangrijk, aangezien hij de grootste concurrent van Pérez was in de strijd om P2 in het kampioenschap. Toen bleek dat Verstappen beide coureurs niet in ging halen, was het de bedoeling dat Verstappen de plek terug zou geven. Verstappen weigerde echter en kwam op P6 over de streep, voor Pérez. Dit deed hij waarschijnlijk naar aanleiding van een incident tijdens de kwalificatie in Monaco eerder in 2022. Toen crashte Pérez (bewust volgens de geruchten) tijdens de slotfase van Q3. Daardoor kon Verstappen, die achter hem zat, zijn snelste ronde niet afmaken en was de kwalificatie voorbij. Pérez zou dit hebben toegegeven aan zijn team, iets waar Verstappen niet al te blij mee is geweest. De beslissing van Verstappen leverde woordenwisselingen op tussen beide coureurs, een brandje dat door Red Bull Racing snel geblust werd. Nu is er door Horner toch extra uitleg gegeven.

In gesprek met Formula1.com vertelt Horner, al jaren teambaas van Red Bull Racing, wat de oorzaak van het incident was. "Ik denk dat de oorzaak van het probleem was dat we nooit hadden voorzien dat we in de laatste paar ronden op de zesde en zevende plaats zouden zitten in die Grand Prix. We hadden het niet besproken voor de race, en ik denk dat het een fout was van onze kant. We hadden elk scenario moeten doornemen, of in ieder geval een betere poging wagen. En dus denk ik dat het een fout was van het team, om het niet te bespreken en met een duidelijk plan te komen. Het was natuurlijk jammer wat er gebeurde, maar het werd snel besproken, open en transparant. En beide coureurs waren heel duidelijk, open en eerlijk tegen elkaar, en van daaruit gaan we als team verder en is de dynamiek tussen de coureurs absoluut in orde."

Volgens Horner is het nu echter ook klaar en leert ook Red Bull van de fouten die ze maken. "Ik denk dat we wat fouten hebben gemaakt in Brazilië, daar hebben we van geleerd en, zoals ik al zei, we gaan verder. We hebben geweldige dingen gedaan. Deze twee rijders hebben samen ongelooflijk goed gepresteerd. Zij zijn de reden dat we in de positie zitten waarin we zitten. Max zijn seizoen [was] van een andere planeet [vorig] jaar. Dus we laten ons seizoen niet bepalen door een paar rondjes in Brazilië."