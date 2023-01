Welke coureurs moet je in de gaten houden tijdens het Formule 2-seizoen 2023?

Lars Leeftink

Het Formule 2-seizoen gaat in het weekend van 4 en 5 maart van start, hetzelfde weekend waarin de Formule 1 begint aan het seizoen 2023. Er zijn dit seizoen een paar nieuwe namen, maar ook een paar terugkerende coureurs. Wie zijn de moeite waard om in de gaten te houden?

Van de top vijf van vorig seizoen keren er maar twee terug. Felipe Drugovich, de kampioen van 2022, keert niet terug en is in 2023 reservecoureur van Aston Martin. Liam Lawson, de #3 van vorig jaar, is reservecoureur van Red Bull Racing en gaat daarnaast racen in het Super Formula kampioenschap in Japan. Ook #4 Logan Sargeant heeft promotie gemaakt en rijdt in 2023 voor Williams in de Formule 1. van de top tien keert verder alleen Jehan Daruvala niet terug. Op wie moet je letten in 2023?

Theo Pourchaire

Theo Pourchaire, de nummer twee van vorig seizoen, keert in 2023 terug in de Formule 2 om namens ART te gaan voor de titel. De Fransman was achter Drugovich in 2022 'best of the rest' en heeft voor 2023 een rol als reservecoureur bij Alfa Romeo weten te veroveren. Toch gaat hij in 2023 proberen zijn titel in de Formule 2 te veroveren. De getalenteerde Fransman is nog maar 19 jaar en zal 20 zijn als het seizoen in de Formule 2 voorbij is.

Jack Doohan

Jack Doohan werd vorig jaar zesde namens Virtuosi Racing en is onderdeel van Alpine. De Australiër reed vorig jaar al wat vrije trainingen en maakte tot de aankondiging van Pierre Gasly zelfs kans op een plekje in de Formule 1 bij het Franse team. Voor nu lijkt hij te moeten leven met een rol als reservecoureur en zijn de verwachtingen in 2023 hoog. Doohan is pas 20 jaar en mag in 2023 net zoals Pourchaire laten zien dat hij om de titel kan strijden en hem ook kan winnen richting een mogelijke kans in de Formule 1.

Dennis Hauger

Dennis Hauger werd, na in 2021 indruk te hebben gemaakt in de Formule 3, in 2022 tiende in de Formule 2. In 2023 is hij onderdeel van het Nederlandse MP Motorsport en gaat hij voor de titel. De Noor is onderdeel van het Red Bull Junior Team en wil indruk maken richting een mogelijke plek bij AlphaTauri. De Noor wordt begin 2023 20 jaar en heeft nog een hele lange tijd in de racewereld te gaan. Toch is het voor Hauger nog afwachten wie zijn teamgenoot wordt bij het Nederlandse team.

Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa werd vorig jaar vijfde en gaat in 2023 namens DAMS een poging wagen de titel te veroveren, net zoals de namen die hierboven genoemd zijn. Ook Iwasa is onderdeel van het Red Bull Junior Team en zal indruk willen maken richting een mogelijke plek bij AlphaTauri in de Formule 1. Iwasa is aan het einde van het seizoen 2023 'al' 22 jaar. Daarnaast heeft hij ook concurrentie van een paar nieuwe namen die overkomen uit de Formule 3.

Victor Martins

Zo komt Victor Martins over van de Formule 3 om bij ART te rijden. De Fransman werd vorig jaar wereldkampioen in de Formule 3 en dit was voor Alpine genoeg om zijn promotie naar de Formule 2 te verzekeren. Martins is 21 en wordt tijdens het seizoen 2023 22 jaar oud, maar gezien zijn succes in de Formule 3 zeker een naam om in de gaten te houden komend seizoen.

Zane Maloney

Misschien wel de meest interessantste naam die vanuit de Formule 3 naar de Formule 2 gaat is Zane Maloney. Maloney is onderdeel van het Red Bull Junior Team en is pas 19 jaar oud, waardoor het talent niet te ontkennen is. De vraag is of hij namens Carlin ook voorin mee kan doen om de titel met coureurs die ouder zijn en vooral meer ervaring hebben. Maloney is overigens in 2023 ook reservecoureur van Red Bull (en AlphaTauri).

Oliver Bearman

Oliver Bearman, die pas 17 jaar oud is, werd vorig jaar derde in de Formule 3. Voor Ferrari was dit genoeg om hem samen met Arthur Leclerc te promoveren naar de Formule 2. Namens Prema gaat hij proberen mee te doen om de titel, alhoewel Ferrari hem deze druk waarschijnlijk niet meteen op gaat leggen. Toch lijkt Ferrari met de Brit een groot talent in huis te hebben.

Isack Hadjar

Nog een ander groot en jong talent die overkomt van de Formule 3 is Isack Hadjar. Hadjar is onderdeel van het Red Bull Junior Team en gaat komend seizoen namens Hitech meedoen in de Formule 2. Vorig jaar werd Hadjar vierde, en de Fransman gaat een poging wagen om indruk te maken op Red Bull.

Jak Crawford

Tot slot Jak Crawford, ook onderdeel van het Red Bull Junior Team in 2023 en teamgenoot van Hadjar. De getalenteerde Amerikaan werd in 2022 zevende in de Formule 3 en gaat in 2023 namens Hitech uitkomen in de Formule 2. Crawford heeft het talent waar Bearman en Hadjar ook over beschikken, waardoor het interessant wordt om deze drie coureurs komend seizoen met elkaar te vergelijken.

Nederlanders

Natuurlijk is er in 2023 ook Nederlandse inbreng in de Formule 2, met één coureur en twee Nederlandse teams. Richard Verschoor gaat in 2023 aan zijn volgende seizoen in de Formule 2 beginnen. Namens Van Amersfoort Racing, een Nederlands team, gaat hij een poging wagen soliede punten te scoren en in de top tien van het klassement te eindigen. Verschoor wordt eind 2023 23 jaar en heeft nog een heel raceleven voor zich. Zijn teamgenoot bij het Nederlandse team is Juan Manuel Correa. Naast Van Amersfoort Racing zal ook MP Motorsport in actie komen. Het team werd vorig jaar knap kampioen bij de constructeurs en zal niks liever willen dan deze titel prolongeren. Dit moet gebeuren met de eerder genoemde Hauger, die vorig jaar tiende werd. De tweede coureur is voor nu nog niet bekend

