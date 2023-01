Lars Leeftink

Het is de oudste discussie in de sport: wie is de grootste Formule 1-coureur aller tijden? Giancarlo Fisichella is duidelijk over wie hij denkt dat de grootste van allemaal is.

"Michael Schumacher," zei Fisichella, toen hem de vraag rechtstreeks werd gesteld in een interview met La Gazzetta dello Sport, nu de drievoudig GP-winnaar 50 jaar wordt. Schumacher en Fisichella werden goede vrienden in de jaren toen ze tegen elkaar aan het racen waren en de Italiaan was er helemaal kapot van toen de zevenvoudig wereldkampioen in december 2013 tijdens het skiën in de Franse Alpen levensveranderend hersenletsel opliep."Helaas heb ik nooit in hetzelfde team geracet, het zou nuttig zijn geweest om zijn telemetrie te zien, maar we hebben zoveel mooie momenten gedeeld tijdens races en met het nationale team van de coureurs," aldus de Italiaan. "Soms stapte hij uit de auto of beëindigde hij een voetbalwedstrijd en leek hij niet eens gezweet te hebben."

Persoonlijkheid

De Duitser stond bekend als een ijskoud figuur achter het stuur van een F1-auto. Fisichella reed uiteindelijk wel voor Ferrari op de grid, te beginnen bij zijn thuisrace in Monza in 2009 toen hij de geblesseerde Felipe Massa verving voor de rest van het seizoen voor de Scuderia.

Schumacher was op dat moment al meer dan twee jaar met pensioen, maar er waren pogingen om hem toestemming te geven voor zijn terugkeer. Hij moest dit uiteindelijk afblazen vanwege de ernst van de nekblessure die hij eerder dat jaar bij een motorongeluk had opgelopen. In een ander universum zouden de sterren misschien op één lijn hebben gestaan, maar dat weerhield hen er niet van een hechte vriendschap op te bouwen. En Fisichella twijfelt er niet aan hoe groot de impact van zijn 'amico' was op het hoogste niveau van de autosport.

Schumacher

"Hij was een groot voetbalfan en we trapten regelmatig samen een balletje," vertelde Fisichella in een eerder interview aan Rai Italia. "Als collega was hij een ongelooflijke tegenstander en hij herschreef de geschiedenis van de Formule 1. Omdat ik met hem geracet heb, heeft hij me zoveel gegeven, en de paar keer dat ik vooraan kwam maakte me nog trotser omdat hij een groot kampioen is. Het is een wreed lot dat iemand die als coureur zo vaak zijn leven riskeerde, zwaar gewond raakt tijdens het skiën."

