Het team van Mercedes kende in 2022 een jaar om snel te vergeten. Het eerste seizoen onder de nieuwe technische reglementen werd een flater voor de Duitse renstal die voorgaande jaren zo dominant was geweest. Toto Wolff heeft richting 2023 een stuk hogere verwachtingen, al geeft hij aan dat iedereen wel realistisch moet blijven.

Het seizoen 2022 verliep niet zoals Wolff en Mercedes verwacht hadden. Het team kon dankzij porpoising aan het begin van 2022 niet meestrijden met Ferrari en Red Bull en kwam pas richting het einde van het seizoen in vorm. Mercedes werd derde bij de constructeurs en moest voor het eerst in jaren leven zonder prijs. Het zorgt ervoor dat de Duitse renstal voor de winter wist dat er een hoop werk te verzetten viel. Men hoopt in 2023 weer terug te keren richting het front, al moeten ze daarvoor wel Red Bull en Ferrari zien bij te halen.

Begrip van de auto

Langzaam maar zeker zat er dus wel verbetering in bij Mercedes richting het einde van het seizoen. In het overgrote eerste deel van de jaargang was men bij de Zilverpijlen druk bezig met het oplossen van het porpoisingprobleem, maar dat kreeg men onder controle en dus werd er de voorlaatste race zelfs gewonnen in Brazilië. "Ik denk dat we hebben begrepen hoe we zijn teruggevallen, waar we tekort kwamen en waar we dingen niet begrepen. We werken nu hard aan een auto die al die dingen heeft opgelost", zegt Wolff.

Realistisch blijven

De Oostenrijker vervolgt zijn betoog: "We zullen echter pas tijdens het testen zien of we de potentie waarvan we altijd geloofd hebben dat de auto die heeft hebben weten te ontgrendelen, dat is deel nummer één. Deel nummer twee is dat we geen twijfel hebben dat wanneer je met een halve seconde achterstand begint dat het lastig is om geweldige organisaties als Red Bull en Ferrari bij te halen. Dat gezegd hebbende, zijn we super vastberaden om dat te doen. We moeten echter wel realistisch blijven", besluit de Mercedes-baas.

