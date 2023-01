Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Donderdag 19 januari 2023 20:21

Jean Alesi is iets meer dan één jaar nadat hij opgepakt werd wegens een uit de hand gelopen grap met vuurwerk vrijgesproken van de beschuldigingen aan zijn adres. De Franse voormalig coureur gaf in december 2021 zichzelf aan, nadat hij het raam van zijn zwager samen met zijn zoon tot ontploffen had laten brengen.

Alesi werd in 2021 kortstondig in hechtenis te zijn geplaatst in Avignon, nadat hij zichzelf aangegeven zou hebben bij de politie. Dit deed hij nadat zijn broer, José Alesi, eerder al opgepakt werd door de Franse autoriteiten voor een verhoor. Alesi meldde zich bij de politie naar aanleiding van een incident, waarbij er vuurwerk tot ontploffing werd gebracht bij het architectenbureau van de zwager van Alesi. Uiteindelijk bleek de oud-coureur van Ferrari samen met zijn zoon Guiliano en een vriend in die auto te hebben gezeten.

Artikel gaat verder onder video

Idioot

De Fransman beschreef, nadat hij even in hechtenis gezeten had, de actie destijds al als een 'slechte grap'. Volgens de berichtgeving destijds zou de zwager van Alesi in een scheiding hebben gelegen met de zus van de oud-coureur. "Ik bied mijn excuses aan, want ik heb nog nooit zo'n beschamende situatie meegemaakt in mijn leven. Het was idioot. Ik was volledig omver geblazen door de kracht van de explosie. Mijn bedoeling was om iets te hebben om om te lachen", blikt de 58-jarige Alesi nu terug.

Vrijspraak

Thibaut de Montrbrial, advocaat van Alesi, zegt dat het afsteken van vuurwerk in tijden van blijdschap een traditie is in de familie Alesi. "Jean Alesi was door het dolle heen omdat hij die avond zijn zoon weer kon zien na maanden van afzonderlijk leven door covid." Uiteindelijk is de openbaar aanklager erin meegegaan dat het een 'slechte grap' betrof. Daarnaast zou Alesi de schade netjes betaald hebben aan zijn zwager, die verder aangeeft 'geen problemen' te hebben met Alesi. Het betekent dat de rechtbank uiteindelijk besloten heeft om Alesi en zijn zoon vrij te spreken van alle criminele aanklachten.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)