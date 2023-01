Lars Leeftink

Olav Mol heeft inzicht gegeven in hoeveel impact de straf qua testtijd gaat hebben op Red Bull Racing en de auto van Max Verstappen voor 2023. Red Bull kreeg de straf na het overschrijden van de budgetcap in 2021, iets wat het als enige team deed.

In gesprek met Motorsport.com gaat Mol in op de straf van Red Bull. Is de claim van het team dat het een zware straf betreft, terecht? "Kijk, Red Bull roept natuurlijk dat het een heftige straf is. Ze hebben er een excuus bij gekregen, als het niet zou lukken kunnen ze altijd zeggen dat het aan de windtunneltijd ligt. De andere teams roepen natuurlijk dat de straf niet zwaar genoeg is, zo werkt de Formule 1-wereld. Die hadden ze het liefste uit het kampioenschap geflikkerd zien worden."

Impact

Mol is het eens met de straf die Red Bull kreeg en rekende uit wat de impact van de straf gaat zijn op de ontwikkeling van de auto. "De overtreding was een minor, daar kun je nooit een major straf voor geven. Het was duidelijk dat het zo zou gaan. Ik heb berekend dat het om ongeveer 24 windtunnelmomenten gaat. Een windtunnelmoment is ongeveer een kwartier, het is niet zo dat ze 24 dagen of 24 uur die windtunnel niet kunnen gebruiken. Het gaat om een x-aantal dingen en dat gaan we wel merken. Het precedent is geschapen, als je over de budgetcap gaat is dit de straf. Dubbel erover heen gaan zal een dubbele straf worden."

Raar

Naast de straf qua testtijd kreeg Red Bull er ook nog een boete van 7 miljoen dollar bij. Een boete die Mol niet helemaal begrijpt. "Het enige wat ik raar vind is de boete van 7 miljoen dollar. Dan maak je het berekenbaar, aan een budgetcap moet je geen financiële straf hangen. Dat begrijp ik niet. Je hebt het maximum aan geld uitgegeven en als je dan te veel geld uitgeeft, moet je nog een keer meer geld uitgeven om het te veel geld uitgeven teniet te doen."