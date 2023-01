Dit is wanneer alle grote raceklassen in 2023 van start gaan

Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023

Het jaar 2023 is inmiddels een week oud, en tijdens de eerste week van 2023 is het auto-en motorsport al van start gegaan dankzij de Dakar Rally. Wanneer gaan alle grote raceklassen van de wereld precies van start en wanneer is het seizoen ten einde?

In 2023 gaat de Formule E het bal echt openen, zoals vaak het geval is. Vanaf 14 januari begint daar het nieuwe seizoen al, met Robin Frijns maar zonder Nyck de Vries. Vervolgens is het in februari de beurt aan NASCAR om als volgende aan het nieuwe seizoen te beginnen. In maart begint het dan echt druk te worden, met de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 die hun seizoen openen.

De rest

Op 5 maart starten Rinus VeeKay en de overige IndyCar-coureurs aan het nieuwe seizoen, waarna ze in de MotoGP, Moto2 en Moto3 vervolgens op 26 maart beginnen aan het seizoen 2023. Op 28 mei begint vervolgens DTM, en in juni is vervolgens de 24 uur van Le Mans. De laatste raceklasse die een einde maakt aan het seizoen 2023 zijn de Formule 1, Formule 2 en de MotoGP, Moto2 en Moto3: 26 november.

Raceklasse Start seizoen Einde seizoen Dakar Rally 31 december 2022 15 januari Formule E 14 januari 30 juli NASCAR 5 februari 5 november Formule 1 3 maart 26 november Formule 2 3 maart 26 november Formule 3 3 maart 2 september IndyCar 5 maart 10 september MotoGP 26 maart 26 november Porsche Supercup 19 mei 3 september DTM 28 mei 22 oktober 24 uur Le Mans 10 juni 11 juni

