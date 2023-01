Lars Leeftink

Christian Horner heeft onthuld hoe Red Bull vorig jaar een titelkater voorkwam na een felle strijd met Mercedes in 2021. Red Bull behaalde toen haar eerste titel sinds 2013, toen Max Verstappen een controversiële overwinning behaalde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

De race fungeerde als een samenvatting van het jaar als geheel, met de Nederlander en Lewis Hamilton die hard streden op de baan, en de Red Bull- en Mercedes-teamleiders Horner en Toto Wolff die vanaf de pitmuur in gelijke mate met elkaar bezig waren. Zo'n seizoen vol met strijd en controversie eist vaak zijn tol van een team, vooral wanneer er een nieuw tijdperk volgt het seizoen daarna. Dit was duidelijk bij Mercedes, aangezien het team geen snelheid had en moeite had om grip te krijgen op porpoising, een probleem voorzien door Red Bull.

Gevraagd hoe het team dit lot wist te vermijden vertelt Horner in een interview aan het einde van het seizoen met GPFans: "De wind zat in onze zeilen en iedereen ging die uitdaging gewoon aan. Iedereen ging voor die extra meter en dat is wat uiteindelijk telt als je in zo'n competitie als de Formule 1 zit, hoe competitief die is. Het hangt ervan af of iedereen net dat stapje verder gaat om het voor elkaar te krijgen."

Vooral Verstappen ging de uitdaging aan en scoorde een recordaantal van 15 overwinningen gedurende het seizoen, waarmee hij comfortabel zijn tweede coureurstitel claimde. Het is onheilspellend dat Horner vindt dat Verstappen nog lang niet de complete coureur is. "Ik weet zeker dat hij zich zal blijven ontwikkelen en ontwikkelen." Of Verstappen in 2023 nog beter gaat zijn, zal de tijd leren.