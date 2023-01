Lars Leeftink

Zondag 8 januari 2023

De Dakar Rally van 2023 krijgt voor Tim en Tom Coronel toch een vervolg. Zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat beide Nederlanders gediskwalificeerd waren na hun zware crash van eerder op de dag. Dit bleek toch niet zo te zijn.

De Nederlanders kwamen de eerste zes etappes van de Dakar Rally in Saoedi-Arabiƫ goed door en stonden vijftiende na de eerste zes etappes. Ook tijdens de zevende etappe waren ze goed onderweg, maar met nog 7,5 kilometers te gaan sloeg het noodlot toe. De gebroeders Coronel zagen een zandheuvel niet aankomen en gingen als gevolg daarvan met hoge snelheid meerdere malen over de kop. De schade was enorm en de finish werd niet op eigen kracht bereikt. Beide heren hielden niets over aan de crash, maar de auto kon alleen met behulp van Riwald Dakar Team aan de finish komen.

Big big big crash in stage 7, 5 kilometers before the finish line. We're okay, working on the car right now. Updates to follow soon! šŸ˜±#Dakar2023 #dakarrally pic.twitter.com/9SwRrq0xCi — Tim Coronel (@TimCoronel) January 7, 2023

Diskwalificatie

In eerste instantie gingen ze ervan uit dat ze dinsdag pas weer in actie konden komen, maar vanochtend Nederlandse tijd zijn ze toch weer terug op het parcours te vinden. Binnen twee uur had het team de auto weer gerepareerd, waarna vervolgens ook het nieuws naar buiten kwam dat de gebroeders Coronel van de FIA door mochten gaan. Hun diskwalificatie werd opgeheven. Voorlopig staan ze, voorafgaand aan de achtste en laatste etappe van de eerste week, 97ste met een achterstand van bijna 21 uur op de leider in het klassement. Een goed klassement is verkeken, maar ze doen dus nog wel mee in de strijd om positie in het klassement bij de auto's.

Niks meer dan hulde aan deze mannen van @CoronelDakar team

Ze hadden gisteren maar 2uur om de #DessertLion te repareren!!!



Dus @TimCoronel en @TomCoronel TOCH verder aan de marathon etappe want de diskwalificatie is opgeheven@kaasvoorkerels #EatMyDust #Dakar2023 #DakarInSaudi pic.twitter.com/WIWwkSyA6T — Remco (@remco_v_eldik) January 8, 2023

