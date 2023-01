In beeld: Zo hebben Verstappen en andere Formule 1-coureurs Oud en Nieuw gevierd

Vincent Bruins

We laten 2022 achter ons en kijken vooruit naar 2023. Ook de coureurs in de Formule 1 hebben natuurlijk Oud en Nieuw gevierd. Dit is wat de atleten uit de koningsklasse ons lieten zien tijdens de jaarwisseling.

Lewis Hamilton plaatste de meest uitgebreide post. Al had de Brit een teleurstellend seizoen in de Formule 1 achter de rug, toch was het een belangrijk jaar voor Sir Lewis naast de baan. Lees hier meer daarover.

Max Verstappen heeft de jaarwisseling in alle luxe gevierd. Op het strand maakte hij een groepsfoto met onder andere vriendin Kelly Piquet en zusje Victoria. De Nederlander wenst iedereen een Gelukkig nieuwjaar.

Sergio PĆ©rez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, laat ons weten dat er nog veel meer overwinningen van hem aan zitten te komen in 2023.

Charles Leclerc heeft het simpel gehouden tijdens de jaarwisseling. De Monegask is lekker uit eten geweest met vrienden.

Carlos Sainz spendeert nieuwjaarsdag wel op een heel bijzondere manier. De Ferrari-coureur is afgereisd naar Saoedi-Arabiƫ om zijn vader aan te moedigen. De rallylegende doet daar namelijk mee aan de beruchte Dakar Rally als fabriekscoureur van Audi.

Nyck de Vries is ook uit eten geweest, netjes gekleed in pak en al. Hij was samen met landgenoot Laurens van Hoepen die vorig jaar actief was in het Formula Regional European Championship by Alpine for ART Grand Prix.

Valtteri Bottas kreeg de eer om als eerste Oud en Nieuw te mogen vieren. De Alfa Romeo-coureur bracht de jaarwisseling namelijk door op vakantie in Nieuw-Zeeland.

Alex Albon bracht Oud en Nieuw door met zijn familie op de boot. De Williams-coureur was in Phuket in Thailand.

