Wolff komt met wijze woorden in nieuwjaarsbericht: "Soms is het goed om fout te zitten"

Mercedes heeft een teleurstellend seizoen achter de rug. Teambaas Toto Wolff heeft echter goede hoop dat ze weer vooraan mee zullen vechten in 2023. Dat laat hij weten in een nieuwjaarsbericht van de Duitse renstal.

Mercedes won van 2014, het begin van het hybride-tijdperk, tot en met 2021 acht constructeurstitels op rij, een record in de Formule 1. In 2022 kwam het team echter niet lekker uit de voeten in de eerste helft van het seizoen. De W13-bolide had zo haar kuren, zo hadden Lewis Hamilton en George Russell veel last van het porpoising, en geen van beide coureurs wist een Grand Prix in de top twee te eindigen. Pas in de tweede helft van het seizoen kwam er verbetering. Hamilton finishte vijfmaal als tweede in de laatste elf races, terwijl Russell de Grand Prix van SĆ£o Paulo op zijn naam schreef.

Terugkijken en leren

"Dit was het einde van een ontzettend uitdagend jaar," vertelde de Oostenrijker. "Soms is het echter goed om fout te zitten. Op die manier kan je je beter voorbereiden, herkalibreren en herstellen voor de toekomst. Hopelijk zijn we er straks toe in staat om terug te kijken en zeggen hoe belangrijk dit jaar was om te leren over de auto en over ons als mensen. Ik zeg met zekerheid dat 2022 ons alleen maar meer vastberaden heeft gemaakt om weer vooraan mee te vechten. Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens het afgelopen jaar en nu gaan we vooruitkijken naar een nieuw seizoen waar een boel nieuwe kansen liggen. Ik wens iedereen een Gelukkig nieuwjaar."

