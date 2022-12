Wolff vergelijkt het succes van Mercedes met 'acht kerstavonden'

Remy Ramjiawan

Donderdag 29 december 2022 11:34

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff voelde de acht jaar waarin het team bovenaan in de koningsklasse stond, als acht kerstavonden. In 2022 moest het team uit Brackley het doen met één zege, vanwege de problemen met de W13.

De Zilverpijlen boekten tussen 2014 en 2021 een verbluffende reeks successen en wonnen op één na alle beschikbare titels, nadat Lewis Hamilton door Max Verstappen een achtste rijderstitel was ontzegd. Maar door de nieuwe technische reglementen in de sport bleef Mercedes achter. Het team behaalde slechts één overwinning na een seizoen van ontwikkeling om fundamentele problemen met de W13 te overwinnen.

Zelfgenoegzaamheid

Teambaas Wolff legt uit: "Ik heb de meeste succesvolle sportteams bestudeerd, die een tijdperk domineerden en uiteindelijk goed begonnen te presteren, maar vervolgens uit elkaar vielen. Er waren vrij solide redenen waarom dat gebeurde, dat kun je terugvinden. Ik heb in onze organisatie nooit een gevoel van zelfgenoegzaamheid gezien, nergens." Ondanks dat het behalen van een kampioenschap altijd bijzonder is, moet Wolff toegeven dat de spanning er in de loop van de tijd wel een beetje af gaat. "Voor mij is het alsof je acht kerstavonden achter elkaar hebt. De achtste keer wordt niet zo spannend als de eerste keer", gaat de teambaas verder.

George Russell, Grand Prix van São Paulo

Emoties

Dit jaar moest Mercedes het doen met één overwinning en daar is Wolff dan ook uitermate trots op. "Ik weet nog dat ik zei: 'Dit is weer een race-overwinning. Goed, we zijn erg blij, we hebben goed gepresteerd'. We debriefden alsof het onze eerste was, maar ik denk dat het in de menselijke natuur zit dat je eraan gewend raakt. En daarom was ik zo trots toen ik terugkwam in Brazilië en de emoties van het team zag", legt Wolff uit. Vooral dat het team nog hongerig is, dat doet hem goed: "Het is interessant om naar onszelf te kijken en een emotie te zien die ik niet had zien aankomen en het is enorm bevredigend."