Dit zijn de beste memes over het stuntelachtige seizoen van Ferrari

Ian Parkes & Brian van Hinthum

Maandag 26 december 2022 16:04

Het is niet het seizoen geworden voor Ferrari. Na een paar mindere jaren leken de Italianen begin dit seizoen weer helemaal terug aan de top te zijn met twee overwinningen in de eerste drie races. Toch verliep het seizoen uiteindelijk een stuk minder dan gehoopt en daar kunnen ze zichzelf de schuld van geven. Creatief Twitter ging ermee aan de haal.

Het is niet het seizoen geworden waar Ferrari op had gehoopt. Men leek in Maranello de nieuwe reglementen perfect geĆÆnterpreteerd te hebben en de F1-75 leek een uitstekende machine. In het begin van het seizoen beschikte men overduidelijk over de snelste auto op de grid. Toch kwamen er betrouwbaarheidsproblemen om de hoek kijken, zowel met de auto als aan de pitmuur. Het gestuntel van de Italianen is natuurlijk voer voor creatief Twitter en dus hebben we de beste memes op een rijtje gezet.

Artikel gaat verder onder video

When will the pain stop šŸ„² pic.twitter.com/rYTIGQogJB — Battery Voltas (@BatteryVoltas) June 12, 2022

My new favorite TV Show, next episode on sunday pic.twitter.com/yejw5dRD1z — F1 MEMES (@f1trolls_) August 29, 2022

Charles radio šŸ˜­ pic.twitter.com/JOVMJwbBz1 — F1 Reaction Pictures (@FormulaReaction) July 24, 2022