Volgens Rick Winkelman heeft Michael Andretti een aantal serieuze stappen richting de Formule 1 weten te zetten. De journalist wijst naar de financiering die inmiddels al rond zou zijn en daarnaast heeft het team al een thuisbasis aangewezen.

Andretti is al een tijdje bezig om een ingang in de Formule 1 te vinden. De FIA gaf in eerste instantie aan dat het op dit moment geen nieuwe teams aan het overwegen is. Daarnaast zitten de huidige Formule 1-teams ook niet direct te springen om de prijzenpot met een extra team te moeten gaan delen. Ondanks de weerstand ziet Andretti nog altijd brood in het Formule 1-project, zeker nu de sport populairder dan ooit is in de Verenigde Staten.

Ontwikkeling

Winkelman meldt via Twitter dat er inmiddels geluiden opgaan in Amerika, dat Andretti de financiering voor het Formule 1-project rond heeft. Zo zou het geld gaan komen vanuit Guggenheim Partners, de eigenaar van honkbalteam Los Angeles Dodgers en voetbalclub Chelsea. Daarnaast is het de bedoeling dat het team gaat opereren vanuit Indianapolis, zo weet de journalist te melden.

Gesprekken lopen

Onlangs gaf Andretti aan dat de gesprekken met de FOM en de FIA nog steeds lopen. De Amerikaan hoopt binnen enkele weken wat te horen over een eventueel startbewijs in de koningsklasse. Mocht het team daadwerkelijk het groene licht vanuit de autobond en de FOM krijgen, dan is het nog maar de vraag wanneer het team aan de startgrid zal gaan verschijnen.