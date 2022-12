Vincent Bruins

Michael Andretti hoopt binnen enkele weken te horen van de Formule 1 of Andretti Autosport in de koningsklasse mag meedoen. Het team van de legendarische Amerikaan boekt al decennialang successen in IndyCar en recentelijk ook in onder andere Formule E, rallycross, het Supercars-kampioenschap in Australië en Extreme E en wil verder uitbreiden in de internationale autosport.

Michael Andretti, eigenaar van Andretti Autosport, IndyCar-kampioen van 1991 en zelf voormalig F1-coureur bij McLaren als teamgenoot van Senna, heeft al meer dan anderhalf jaar het plan om de Formule 1 in te treden. "We hopen het te horen in de komende paar weken. Dat zou een mooi kerstcadeau zijn," vertelde Andretti tegenover IndyStar over de goedkeuring van F1. "Dit gaat niet om IndyCar. We willen iets doen dat nog nooit eerder is gedaan. We willen meedoen aan alle vormen van autosport, van Le Mans tot Monaco, van de Indy 500 tot de Daytona 500. En eventueel in de toekomst willen we dat allemaal onder één dak hebben. Dat is ons grote doel en we hebben plannen in beweging gezet om daar te komen."

AlphaTauri

Naar verluidt is Red Bull nog steeds bereid om zusterteam AlphaTauri te verkopen, maar Andretti heeft niet meer het plan om een bestaand team over te nemen. "Nee, ze zijn niet geïnteresseerd," zei de zoon van 1978 F1-kampioen Mario. "Maar we werken er elke dag aan [om het elfde team op de grid te worden]. Ik heb er nog steeds vertrouwen in. We zijn dichtbij. We hebben het 'Oké'-signaal nog niet gekregen, maar we zitten zo dichtbij." Iets meer dan een jaar geleden vielen plannen om Alfa Romeo over te nemen ook in duigen.

Dan Towriss

"We zijn zelfverzekerd van onze plannen en wat die betekenen voor onze toekomst," zei Dan Towriss, CEO van Group 1001 wat de eigenaar is Gainbridge, één van de grootste sponsoren van Andretti Autosport. "Ik denk dat de verhalen die je hoort [over dat Formula One Management erop tegen is om de grid uit te breiden], vaak niet het hele verhaal vertellen. Er vinden veel gesprekken plaats en we proberen niet te hard van stapel te lopen of de media als hulpmiddel te gebruiken om iets te beïnvloeden. Er wordt een bepaalde aanpak van hen verwacht en dat respecteren we."