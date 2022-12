Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 december 2022 14:07

Volgens voormalig Formule 1-coureur David Coulthard gaan we volgend jaar een spannend seizoen tegemoet. Voor volgend seizoen staan er een paar kleine technische wijzigingen op het programma en de Schot voorspelt daarom een spannende titelstrijd.

Afgelopen jaar introduceerde de koningsklasse de nieuwe generatie Formule 1-auto's. De bolides maken voor het eerst sinds bijna dertig jaar weer gebruik van het grondeffect. Het eerste seizoen onder de nieuwe regels stond vooral in het teken van de ontwikkeling. Daarom vermoedt de voormalig Red Bull-coureur dat het volgend jaar allemaal wat dichter bij elkaar zal gaan zitten. Bij Independent legt de Schot het uit.

Ontwikkeling

Als Coulthard alvast vooruitblikt op het volgende seizoen, dan kan hij natuurlijk niet om de huidige kampioen heen. "Ik denk dat Red Bull de favorieten zijn, omdat zij het afgelopen seizoen hebben gedomineerd. Maar de reglementen veranderen volgend jaar niet zoveel, dus de teams zullen blijven ontwikkelen wat ze hebben", vertelt Coulthard. In 2022 maakten verschillende teams al een sprong in het klassement. "Dat was sowieso het geval, want Mercedes had het hele jaar nodig om weer een winnende auto te ontwikkelen. Ferrari had een zeer snelle auto, maar het lukte ze gewoon niet om de strategie en betrouwbaarheid goed te krijgen", zo omschrijft hij het afgelopen jaar.

Drie teams

Aangezien het reglement grotendeels hetzelfde blijft, verwacht Coulthard dat de teams dichter bij elkaar zullen gaan zitten. "Dus ik denk dat we nu drie teams hebben die echt een kans hebben om te winnen. Er zijn wat kleine wijzigingen in het reglement, maar niets groots, dus op papier kan dit het kampioenschap met de minste marges ooit worden", zo stelt hij.