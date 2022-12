Marko tevreden na gesprek met nieuwe eigenaar Red Bull, FIA "slaat plank duidelijk mis" | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Red Bull Racing heeft vandaag veel van zich laten horen. Teambaas Christian Horner vertelt dat hij in 2023 graag zou zien dat Lewis Hamilton en Max Verstappen bij elkaar uit de buurt blijven. Hoofdadviseur Dr. Helmut Marko laat weten een goed gesprek te hebben gehad met Oliver Mintzlaff, één van de nieuwe topmannen van de energydrankfabrikant. Hoofdingenieur Paul Monaghan verwacht niet dat er kopieën van de RB18-bolide op de grid zal staan volgend jaar. Verstappen heeft het superlicentiesysteem ondertussen bekritiseert. George Russell is van mening dat Mercedes een 'filosofische' fout heeft gemaakt met de W13-bolide. De FIA heeft toegegeven de plank misgeslagen te hebben in de situatie rondom de zwart-oranje vlag.

Horner over nieuw duel Hamilton en Verstappen: "Liever veel ruimte tussen die twee"

Wat Christian Horner betreft hoeven Lewis Hamilton en Max Verstappen in 2023 hun titelstrijd zoals in 2021 niet te herhalen. De teambaas van Red Bull Racing hoopt dat er 'zoveel mogelijk verschil zit' tussen de Brit en de Nederlander na het succesvolle seizoen dat het team heeft gehad in 2022.

Marko tevreden na gesprek met nieuwe eigenaar Red Bull: "Succes voortzetten"

Helmut Marko heeft de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing de kop ingedrukt. Marko, adviseur bij Red Bull, zou niet goed door één deur kunnen gaan met de nieuwe eigenaren van Red Bull, maar de Oostenrijker heeft een goed gesprek gehad met één van de nieuwe eigenaren en is daarbij tevredengesteld over de toekomstplannen. Oliver Mintzlaff, CEO en één van de nieuwe topmannen van Red Bull na het overlijden van Dietrich Mateschitz, krijgt onder meer de zware taak om het succes van Red Bull voort te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan, zo weet ook Marko, is Red Bull Racing. Dit zegt hij tegenover Kleine Zeitung. Beide heren zaten volgens Marko, in tegenstelling tot de eerdere geruchten, snel op één lijn. "Het is geen geheim dat we het paradepaardje van Red Bull zijn. Red Bull Racing is al lang sensationeel als het gaat om cijfers, succes en marketing. We waren het er dus snel over eens dat we het team in deze succesvolle richting wilden voortzetten."

Red Bull verwacht geen gekopieerde auto's: "Niet de aard van de sport"

Paul Monaghan, hoofdingenieur bij Red Bull Racing, is niet bang dat er in de Formule 1 komend seizoen meer teams onderdelen of auto's gaan kopiëren om zo de nieuwe reglementen onder controle te krijgen en tijd te besparen. Het gebeurde eerder dit seizoen al wel, toen Aston Martin met een auto op de baan kwam die enorm leek op de auto van Red Bull. Hij kreeg al snel de bijnaam 'Groene Red Bull' en het team zag 'Red Bull Aston Martin' snel trending worden. Uit onderzoek van de FIA bleek dat Aston Martin niks fout had gedaan en het de auto gewoon mocht gebruiken.

Russell zag Mercedes verkeerde filosofie kiezen tijdens seizoen 2022

George Russell is van mening dat Mercedes een 'filosofische' fout heeft gemaakt met de W13 aan het begin van dit seizoen. De Brit weet zeker dat Mercedes er begin 2023 beter voor zal staan dan in 2022 het geval was. In gesprek met de BBC vertelt Russell dat het team als geheel de verkeerde keuzes heeft gemaakt aan het begin van 2022, waardoor het team met een achterstand aan het seizoen begon. "Ze zijn niet vergeten hoe ze een snelle racewagen moeten bouwen. We hebben het dit jaar gewoon verkeerd aangepakt. We hadden de verkeerde filosofie. We zijn een weg ingeslagen die de verkeerde bleek te zijn."

FIA over zwart-oranje vlag: "Daar hebben we duidelijk de plank misgeslagen"

Afgelopen seizoen waren er veel discussies rondom de zwart-oranje vlag, de vlag die aangeeft of een auto verplicht een pit stop moet maken voor reparaties. Nikolas Tombazis, hoofd van single seater technical matters bij de FIA, legt er meer over uit aan motorsport.com. "We hadden een situatie in Bakoe waarbij een auto door mocht rijden met schade waarmee de auto echt niet door had gemogen. Het was de AlphaTauri [van Yuki Tsunoda] met schade aan de achtervleugel die afgeplakt was met tape of iets dergelijks en dat was belachelijk. Daar hebben we duidelijk de plank misgeslagen. Ik denk dat dat voor een overdreven reactie heeft gezorgd waarbij we auto's al gauw onveilig begonnen te vinden, terwijl het dan vaak op het randje was van wat veilig was. We gingen dus een beetje te ver de andere kant op."

Verstappen kritisch over superlicentie: "Pijnlijk als kans in F1 van je wordt afgenomen"

Max Verstappen bekritiseert het systeem waarbij opkomende coureurs punten op hun superlicentie moeten verzamelen om in de Formule 1 te mogen rijden. Volgens de Nederlander zijn er genoeg talenten waarvoor het niet nodig is dat ze hun tijd verdoen in juniorkampioenschappen. Colton Herta werd eerder dit jaar afgewezen door de FIA. De Amerikaan had niet genoeg punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 te mogen rijden en dus kon hij geen contract tekenen bij AlphaTauri. Herta heeft zeven races in de IndyCar Series gewonnen in de afgelopen vier seizoenen en werd derde, zevende en tiende in de eindstand vanaf 2020 en dat was niet genoeg om aan de vereiste 40 punten te komen.