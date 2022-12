Lars Leeftink

Paul Monaghan, hoofdingenieur bij Red Bull Racing, is niet bang dat er in de Formule 1 komend seizoen meer teams onderdelen of auto's gaan kopiëren om zo de nieuwe reglementen onder controle te krijgen en tijd te besparen.

Het gebeurde eerder dit seizoen al wel, toen Aston Martin met een auto op de baan kwam die enorm leek op de auto van Red Bull. Hij kreeg al snel de bijnaam 'Groene Red Bull' en het team zag 'Red Bull Aston Martin' snel trending worden. Uit onderzoek van de FIA bleek dat Aston Martin niks fout had gedaan en het de auto gewoon mocht gebruiken.

Kopiëren

In gesprek met Motorsport-Total.com geeft Monaghan aan dat hij niet bang is dat andere teams de auto van Red Bull gaan kopiëren. "Simpel gezegd, nee. Ik denk niet dat de auto's er identiek uit zullen zien, want ik denk dat we nog niet zover zijn. Het reglement bepaalt de vorm [van de bolides] veel meer dan vroeger, maar er zijn wel wat verschillen, vooral als je kijkt naar de auto van Mercedes, Ferrari en Red Bull."

Regelwijzigingen

Volgens Monaghan is er nog een reden dat hij niet denkt dat andere teams auto's of onderdelen gaan kopiëren. "Er komen volgend jaar regelwijzigingen. Zullen we allemaal dezelfde oplossing hebben voor de eerste race? Ik betwijfel het. Dat lijkt niet de aard van onze sport te zijn. Dus ik denk dat er daar verschillen zullen zijn. Ze zullen kleiner zijn dan wat we zagen in 2010, 2011, 2012 enzovoort. Dat is de evolutie van de sport en zo zou het moeten zijn."