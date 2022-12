Lars Leeftink

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Mercedes tijdens het afgelopen F1-seizoen last had van een "kater" van 2021. De Silver Arrows eindigden als derde in het constructeursklassement achter kampioen Red Bull en Ferrari. Mercedes had vooral moeite om zich aan te passen aan de nieuwe technische reglementen die door de Formule 1 zijn ingevoerd.

Het onvermogen om te concurreren kwam slechts een seizoen na de titanenstrijd tussen Red Bull en Mercedes en in het bijzonder Max Verstappen en Lewis Hamilton om de titel van 2021, die pas in de laatste ronde van de slotrace werd beslist. Terwijl Red Bull op dezelfde voet doorging met 17 overwinningen tijdens 22 races dit seizoen, zakte Mercedes weg en behaalde het slechts een overwinning in de voorlaatste ronde van het jaar in Brazilië. George Russell was de gelukkige.

Horner

Op de vraag of hij de verhaallijn van de campagne zou hebben geloofd als deze was geschreven voordat het racen van start ging, zei Horner tegen GPFans in een interview aan het einde van het seizoen: "Je zou het nooit hebben geloofd. Ik denk dat vooral na vorig jaar, dat zoveel energie kostte, je kon zien dat Mercedes daar dit jaar een kater van had. Ik ben gewoon ongelooflijk trots op het hele team, hoe het de lat weer hoger legde en vechtend terugkwam. Hoe het zich aanpaste aan de reglementen en strategisch scherp was. We waren daar toen het nodig was en beide coureurs speelden hun rol met een aantal belangrijke overwinningen."

Kater

Gevraagd waarom hij vond dat Mercedes een 'kater' had doorstaan, antwoordde Horner: "Het was de eerste keer dat ze geen dominante auto hadden. Dus om ze vorig jaar te kunnen verslaan en dit jaar opnieuw te verslaan, was een ongelooflijke prestatie." Mercedes zal in 2023 proberen deze kater te verwerken en weer mee te doen om de titel in beide kampioenschappen.