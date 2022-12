Lars Leeftink

Zaterdag 17 december 2022 16:41 - Laatste update: 16:42

George Russell is van mening dat Mercedes een 'filosofische' fout heeft gemaakt met de W13 aan het begin van dit seizoen. De Brit weet zeker dat Mercedes er begin 2023 beter voor zal staan dan in 2022 het geval was.

In gesprek met de BBC vertelt Russell dat het team als geheel de verkeerde keuzes heeft gemaakt aan het begin van 2022, waardoor het team met een achterstand aan het seizoen begon. "Ze zijn niet vergeten hoe ze een snelle racewagen moeten bouwen. We hebben het dit jaar gewoon verkeerd aangepakt. We hadden de verkeerde filosofie. We zijn een weg ingeslagen die de verkeerde bleek te zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko tevreden na gesprek met nieuwe eigenaar Red Bull: "Succes voortzetten"

Red Bull

Russell is van mening dat het tijd kost om de fouten die het team gemaakt heeft recht te zetten, iets wat Mercedes gedurende 2022 heeft gedaan. Tijdens de tweede seizoenshelft deed het team steeds meer mee om zeges en podiumplekken. Russell ziet dit ook, maar weet ook dat het team nog een gat goed moet maken. "Soms kost het je veel tijd om jezelf uit dat gat te graven. Nu heb ik het gevoel dat we onszelf uit dat gat hebben gegraven en we bouwen nu verder. We hebben een achterstand op Red Bull en Ferrari en we hebben nog veel in te halen."

2023

Russell is er verder van overtuigd dat het team er in 2023 vanaf het begin meteen bij zal zitten, iets wat in 2022 niet het geval was. "We zullen volgend jaar vanaf de eerste race zeker in een veel sterkere positie verkeren dan dit jaar." Mercedes zag een reeks van constructeurskampioenschappen dit seizoen ten einde komen, terwijl de reeks aan kampioenschappen bij de coureurs in 2021 al ten einde was gekomen. In 2023 zullen Russell en Hamilton met Mercedes uit zijn op revanche.