Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 19:14

Afgelopen seizoen waren er veel discussies rondom de zwart-oranje vlag, de vlag die aangeeft of een auto verplicht een pit stop moet maken voor reparaties. Nikolas Tombazis, hoofd van single seater technical matters bij de FIA, legt er meer over uit.

Haas diende na de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin een protest in tegen de Alpine van Fernando Alonso. De bolide van de Spanjaard was te onveilig om mee verder te racen na een crash met Lance Stroll, volgens het Amerikaanse team. Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher kregen eerder in het seizoen drie keer de meatball-vlag te zien en dat was volgens hen onterecht.

Tsunoda

"We hadden een situatie in Bakoe waarbij een auto door mocht rijden met schade waarmee de auto echt niet door had gemogen," legde Tombazis uit aan motorsport.com. "Het was de AlphaTauri [van Yuki Tsunoda] met schade aan de achtervleugel die afgeplakt was met tape of iets dergelijks en dat was belachelijk. Daar hebben we duidelijk de plank misgeslagen. Ik denk dat dat voor een overdreven reactie heeft gezorgd waarbij we auto's al gauw onveilig begonnen te vinden, terwijl het dan vaak op het randje was van wat veilig was. We gingen dus een beetje te ver de andere kant op."

Mexico

"We hebben onze criteria voor de zwart-oranje vlag vanaf Mexico aangepast en we hebben daarna al een of twee auto's gezien waar de zwart-oranje vlag niet aan getoond werd," aldus de Griek. "Na de situatie te hebben geanalyseerd, was onze inschatting dat we een beetje overdreven hebben gereageerd." Tombazis ziet dat "in 99% van de gevallen" teams zelf al de juiste beslissing maken om een pit stop te maken voor reparaties: "Dat maakt het van onze kant overbodig om de vlag nog te laten zien, omdat teams over het algemeen zelf al de verantwoordelijkheid op zich nemen."