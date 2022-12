Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 18:27

Formule 1 kan volgend jaar wellicht de mogelijkheid krijgen om terug te keren op de lay-out van Circuit de Barcelona-Catalunya zonder de RACC-chicane, oftewel bochten 14 en 15. De gastheer van de Grand Prix van Spanje is in het proces om de snellere variant van de baan in Montmeló te homologeren voor FIA Grade 1.

Werknemers van Circuit de Barcelona-Catalunya zijn al druk bezig om de grindbak te verlengen in bocht één om het daar veiliger te maken. Als de chicane niet wordt gebruikt, zullen de auto's namelijk veel harder door de laatste bocht gaan en op een hogere snelheid bij de eerste bocht aankomen.

2007

Vanaf de Spaanse Grand Prix van 2007 wordt deze chicane al gebruikt. Na 2006 werd de laatste sector aangepast en langzamer gemaakt om inhalen makkelijker te maken. In 2004 werd La Caixa, de tiende bocht, al krapper gemaakt om een langere remzone te creëren. Dat leverde echter niet de gewenste resultaten op en dus ging deze bocht weer naar de oude, snellere lay-out sinds vorig jaar. Het kan dus zijn dat vanaf 2023 ook de impopulaire chicane zal worden overgeslagen.

Kritiek

Er is al een aantal jaar veel kritiek op het gebruik van de krappe bochtencombinatie. "Het circuit biedt weinig goeds aan qua racen en de races zijn altijd best saai," vertelde George Russell vorig jaar tegenover RaceFans. "Wij denken dat als het circuit terugkeert naar de laatste twee bochten zoals ze vijftien jaar geleden waren, de twee snelle bochten, dan zou je elkaar zelfs beter moeten kunnen volgen, je gaat het rechte stuk op met meer snelheid en het slipstreameffect zal groter zijn op weg naar de eerste bocht."