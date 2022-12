Vincent Bruins

Zaterdag 17 december 2022 17:38

Formule 1-fans in België en Mexico kunnen de komende jaren ook weer genieten van de koningsklasse. Tv-zenders Play Sports en FOX Sports México hebben nieuwe contracten getekend om het te mogen blijven uitzenden.

De Vlaamse omroep Play Sports kreeg de rechten voor de Formule 1 in België in handen in 2014. Er is een verlenging getekend voor tot en met 2024. Daarmee zullen alle kwalificaties, Sprint-races en Grands Prix live te volgen zijn bij onze Zuiderburen. FOX Sports México is een van de grootste omroepen van het Midden-Amerikaanse land en heeft getekend voor tot en met 2025, nadat al eerder was aangekondigd dat de Grand Prix van Mexico City tot en met datzelfde jaar verreden zal worden. FOX zal niet alleen alle kwalificaties, Sprint-races en Grands Prix live uitzenden, maar ook alle vrije trainingen.

Ian Holmes

"Formule 1 streeft altijd naar samenwerkingen met media die uitblinken in het produceren van toegankelijke content van hoge kwaliteit voor onze fans om beter contact te maken met F1," vertelde Ian Holmes, directeur van mediarechten en contentcreatie. "Het is een geweldige tijd om fan te zijn van de Formule 1 en de toekomst ziet er rooskleurig uit. Deze samenwerkingsovereenkomsten laten zien dat het onze intentie is om te groeien en onze wereldwijde fanbase te ontwikkelen door de beste uitzendingen in het land te leveren en de Formule 1 naar een nieuw publiek te brengen. We zullen nog meer drama en spanning zien in het seizoen van 2023, dus ik ben blij dat fans in Mexico en België alles kunnen ervaren wat de sport te bieden heeft."