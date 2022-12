Lars Leeftink

Woensdag 14 december 2022 10:28

Max Verstappen ziet na het seizoen 2022 een groot probleem in de Formule 1. Volgens de Nederlander zijn de auto's veel te zwaar sinds de nieuwe reglementen. Verstappen heeft hier persoonlijk ervaring mee gehad, aangezien de RB18 het hele seizoen te zwaar was.

Tegenover Auto, Motor und Sport zegt Verstappen dat het grootste probleem van de RB18 overgewicht was, iets waar meerdere auto's in 2022 mee te maken hadden. Toch was het vooral bij Red Bull extreem. Verstappen baalt daarvan. "Ik denk vooral op het gebied van comfort. De auto's zijn nu heel erg stijf. Je voelt elke klap. Het rijden op stratencircuits en kerbs is niet meer zo leuk als het vroeger was. We moeten er ook voor zorgen dat de auto's niet nog zwaarder worden. Dat loopt nu echt een beetje uit de hand."

Concurrentie

Verstappen vertelt verder dat hij het niet per se erg vindt dat hij domineerde in 2022, maar hij hoopt stiekem toch ook dat het veld volgend jaar wat dichter bij elkaar gaat komen. "Soms wil je meer competitie, maar soms ook niet. Soms is het gewoon fijn om een dominante auto te hebben. Toch hoop ik dat het veld wat naar elkaar toe kruipt." Wie de grootste concurrent in 2023 gaat zijn is volgens Verstappen nog alles behalve zeker. "Dat heeft met zoveel factoren te maken. Er zijn nog zoveel mogelijkheden qua ontwikkeling."

2022

Het seizoen 2022 werd ondanks het overgewicht van de RB18 een groot succes voor Verstappen en Red Bull. Verstappen begon met twee uitvalbeurten tijdens de eerste drie races, maar zou uiteindelijk met 15 overwinningen en het kampioenschap bij de coureurs eindigen. Red Bull werd met overmacht kampioen bij de constructeurs, voor het eerst sinds 2013. Toch zal het overgewicht van de RB18 bovenaan de prioriteitenlijst staan van het team voor 2023.