Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, is van mening dat het kopiëren van onderdelen van de auto van concurrenten Red Bull en Ferrari de problemen aan het begin van dit seizoen niet had opgelost. De Brit legt uit waarom.

Shovlin legt in gesprek met Autosport uit wat het lastigste was aan de auto van 2022. "Het grootste deel van de techniek, zeker vanuit aerodynamisch oogpunt, zijn de stukjes die je niet kunt zien onder de vloer. Daar zit veel van het werk. Het sidepod-concept was iets waar we ons dit jaar realistisch gezien sowieso op moesten vastleggen."

Voor Shovlin en Mercedes was het kopiëren van de auto van Red Bull of Ferrari, twee teams die meteen snel waren in 2022, geen optie. "Als we meer gericht waren geweest op het vinden van een snelle oplossing, hadden we het misschien gekopieerd om te zien wat het doet. Het doel voor ons was echter altijd om te proberen het zelf te begrijpen, te leren en onze eigen weg te vinden, want als je wilt winnen en races en wereldkampioenschappen wilt winnen bereik je dat niet door het ontwerp van anderen te kopiëren. Al onze andere auto's hadden baanbrekende kenmerken, ze hadden slimme ideeën. We hebben geprobeerd om voorop te lopen met de technologie, dus dat zullen we blijven doen."

Shovlin keek soms met jaloezie naar Red Bull, dat het seizoen 2022 met Max Verstappen domineerde en beide kampioenschappen won. Toch zag hij ook bij Red Bull een zwakke plek waardoor kopiëren geen optie was. "Wanneer je een compleet nieuwe set regels hebt, is het moeilijk om te weten waar iedereen naartoe gaat ontwerpen. Hun auto [Red Bull] lijkt minder luchtweerstand te hebben als we dezelfde vleugels erop zetten. In het begin van het jaar moesten we heel veel downforce gebruiken, wat zeker niet hielp. Maar als je naar Brazilië kijkt hadden we niet de snelste auto, maar we konden ze wel inhalen en de 1-2 pakken. Dus snel zijn in een rechte lijn is niet onze hoogste prioriteit. En één van de snelste in een rechte lijn is de Williams. Dus het bepaalt niet je prestatieniveau. Maar als je erg op elkaar lijkt, is het natuurlijk een mooi voordeel om te hebben. Dus het is iets wat we willen oplossen. De prioriteit zal altijd liggen bij de basisprestaties van de auto en die op de juiste plaats krijgen."