Vincent Bruins

Woensdag 14 december 2022 08:16

Logan Sargeant maakt in 2023 zijn debuut in de Formule 1. De Amerikaanse coureur zal uitkomen voor Williams waar hij het stoeltje overneemt van Nicholas Latifi als nieuwe teamgenoot van Alexander Albon. Max Verstappen heeft advies voor hem voorafgaand aan zijn eerste jaar in de koningsklasse.

Verstappen is blij dat hij zijn carrière is begonnen bij Scuderia Toro Rosso in plaats van bij Red Bull Racing. In zijn eerste jaar kon hij het nog zich veroorloven om fouten te maken en er werd niet van hem verwacht meteen races te winnen. De Nederlander geeft aan dat Sargeant er ook zo in mag staan, zo liet hij weten aan de Amerikaanse tv-zender NBC.

"Hij moet ervan genieten," begon de Nederlander met advies voor Sargeant. "Hij zit bij een team waar hij niet om overwinningen zal vechten, maar dat is misschien juist goed, omdat je dat in je eerste jaar niet per se nodig hebt of wilt. Natuurlijk wil iedereen winnen, maar wanneer je nog maar weinig ervaring hebt... Ik ben ook heel blij dat ik bij Toro Rosso ben begonnen bijvoorbeeld. Je kan dan ervaring opbouwen, je mag fouten maken en er wordt dan niet heel veel aandacht aan geschonken."

Amerika

"Hopelijk leert [Sargeant] veel in zijn eerste jaar," vertelde Max verder. "Hij moet niet teveel druk op zichzelf gaan zetten. Het is een geweldige kans voor hem. Er zijn zoveel goeie coureurs, maar hij zit daar vanwege zijn talent en hij verdient het. Natuurlijk is het ook fantastisch voor hem als Amerikaan zijnde om in drie Amerikaanse Grands Prix te mogen rijden in zijn thuisland. Ik wens hem het allerbeste. Ik zag hem ook al racen in het karten. Hij verdient het om hier te zijn."