Remy Ramjiawan

Woensdag 7 december 2022 12:33 - Laatste update: 13:07

De Formule 1 heeft bevestigd waar de zes sprintraces in 2023 zullen gaan plaatsvinden. Het aantal verkorte races gaat volgend jaar omhoog naar zes, in plaats van de drie die dit jaar en vorig seizoen zijn verreden.

De sprintraces zullen plaatsvinden in Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten [Austin] en Brazilië. Saoedi-Arabië was ook in beeld, nadat het kennis had genomen van de interesse van Qatar en in gesprek was met de Formule 1. Het koninkrijk was uiteindelijk terughoudend toen het door de beleidsbepalers van de koningsklasse werd benaderd vanwege de extra kosten.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwkomers

Door de houding van de organisatie in Saoedi-Arabië, moest Qatar snel handelen. Het Losail Circuit keert in 2023 terug op de Formule 1-kalender na een pauze dit jaar. Het wereldkampioenschap voetbal vindt op dit moment plaats in Qatar en daardoor kon de Grand Prix geen doorgang vinden. Het land is één van de nieuwe locaties voor een sprintrace, samen met: Azerbeidzjan, België en Austin.

Sprintkalender

Datum Grand Prix Circuit 20 - 30 april Azerbeidzjan Baku City Circuit 30 juni - 2 juli Oostenrijk Red Bull Ring 28 - 30 juli België Circuit Spa-Francorchamps 6 - 8 oktober Qatar Losail International Circuit 20 - 22 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 3 - 5 november Brazilië Autódromo José Carlos Pace