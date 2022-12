Definitieve streep door Grand Prix van China 2023

Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 december 2022 12:05 - Laatste update: 12:10

De Formule 1 zal volgend jaar niet in China racen, als gevolg van de aanhoudende Covid-beperkingen in het land. De race stond gepland voor 16 april 2023, maar daar gaat nu definitief een streep door.

De laatste keer dat er in China werd geracet was in 2019. De Grand Prix van China voor komend jaar was de vierde ronde het kampioenschap, maar een terugkeer naar het land zal moeten worden uitgesteld. De koningsklasse was in de voorbije weken voortdurend in gesprek met de organisator, maar gezien de huidige coronabeperkingen, zag de koningsklasse een Grand Prix als iets wat onhaalbaar is.

Artikel gaat verder onder video

Gat in kalender

Nu China is afgelast, is er een gat van vier weken tussen de race van 2 april in Australië en die van 30 april in Azerbeidzjan. De Formule 1 onderzoekt momenteel alternatieven om het vrijgekomen gat op te vullen en voert gesprekken met een aantal geïnteresseerde partijen. GPFans heeft begrepen dat het Algarve International Circuit in Portimão momenteel de belangrijkste kandidaat is, nadat het in 2020 en 2021 met succes races heeft georganiseerd tijdens de pandemie.

Algarve International Circuit in Portimão

"De Formule 1 kan, na overleg met de promotor en de betrokken autoriteiten, bevestigen dat de Grand Prix van China in 2023 niet doorgaat vanwege de aanhoudende problemen als gevolg van de Covid-19-situatie. De Formule 1 onderzoekt alternatieve mogelijkheden om het slot op de kalender van 2023 te vervangen en zal te zijner tijd een update geven", zo luidt de verklaring.