'Streep door GP Barcelona', Opvallend racenummer voor Logan Sargeant | GPFans Recap

Jorn Schonewille

Woensdag 30 november 2022 22:11

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In de GPFans Recap van woensdag 30 november valt onder meer te lezen dat de Grand Prix van Spanje wellicht in de toekomst op een ander circuit gehouden gaat worden. Het door velen 'saaie' circuit van Barcelona kan dan worden ingewisseld. Verder zagen we dat Mercedes Niki Lauda eert, dat Sargeant zijn nummer heeft gekozen voor zijn F1-loopbaan en dat Horner, hoe kan het ook anders, lyrisch is over Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 30 november!

Artikel gaat verder onder video

Logan Sargeant kiest startnummer voor Formule 1-debuut

Logan Sargeant weet welk nummer hij volgend seizoen zal dragen op zijn auto. De nieuwbakken Williams-coureur zal met nummer twee op zijn auto gaan rijden. Dat nummer werd eerder door Stoffer van Doorne gebruikt, maar vanwege zijn absentie in de F1 is dat nummer vrijgegeven. Lees hier het hele artikel.

Domenicali ziet GP Spanje mogelijk verhuizen naar Navarra, "24 Grands Prix is de limiet"

Domenicali laat weten dat het circuit van Barcelona wellicht verdwijnt van de kalender. Wel wil hij een Spaanse Grand Prix en dat zou dan kunnen in Navarra. Het circuit in Barcelona kent vaak maar weinig spektakel en dat zou een reden kunnen zijn om te verkassen met de GP van Spanje. Lees het hele artikel hier.

Mercedes vernoemt straat van fabriek in Brackley naar Niki Lauda

Mooi nieuws vandaag vanuit het kamp van Mercedes. De Britse renstal zal, om Niki Lauda te eren, de straat van de fabriek in Brackley naar de man driemaal kampioen werd in de Formule 1. Lauda was na zijn loopbaan als coureur een adviseur van het team van Mercedes en heeft op die manier zijn waarde voor het team bewezen. Benieuwd naar het hele verhaal? Lees het hier.

Horner looft uitmuntende Verstappen: "Je vergeet vaak hoe jong hij nog is"

Zoals iedereen inmiddels weet en volledig kan begrijpen is Christian Horner in zijn nopjes met regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander is het oogappeltje van Red Bull en was dit jaar niet te stoppen. Horner zegt in een interview dat hij nog wel eens vergeet hoe jong de Nederlander nog altijd is. Het hele verhaal lezen? Klik dan hier.

Hamilton vraagt nogmaals aandacht voor LGBTQ-rechten in Qatar: 'Laten we ze niet vergeten!'

Lewis Hamilton heeft vandaag, niet voor het eerst, aandacht gevraagd voor de LGBTQ-rechten in Qatar. Daar is namelijk momenteel het Wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Op zijn Instagram-story vraagt Hamilton aandacht voor de rechten omdat in Qatar er een gebrek aan acceptatie is wat betreft deze rechten. Zien wat Hamilton deelde op zijn story? Lees het hier.

Ricciardo doet onthulling over Red Bull-gesprekken: ''Ze waren me niets verschuldigd''

Daniel Ricciardo deelt een leuk inzicht in de gesprekken die hij had met Red Bull-mannen Helmut Marko en Christian Horner. Ricciardo keert volgend seizoen terug bij Red Bull en dat was niet omdat het team hem dat nog verschuldigd was. Ricciardo en Red Bull voelen nog altijd een warme band voor elkaar en dat blijkt ook uit de gesprekken die ze voerden. Weten wat Ricciardo deelt over de gesprekken? Lees het hier.