Vincent Bruins

Woensdag 30 november 2022 14:31

Christian Horner kan niet meer dan heel erg tevreden zijn met Max Verstappen die afgelopen seizoen zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 pakte. Dat laat de teambaas van Red Bull Racing weten aan Motorsport-Total. Ook is hij dankbaar dat Dietrich Mateschitz er nog bij kon zijn, toen Verstappen zijn titel wist te verdedigen in Japan. Mateschitz overleed twee weken later aan de gevolgen van kanker.

"2021 was een episch jaar die zo de geschiedenisboeken in zal gaan," begon Horner, terugdenkend aan het eerste kampioenschap dat de Nederlander behaalde. "Ik denk dat Max, nadat hij dat moest doormaken en er uiteindelijk zegevierend uitkwam, wederom een stap vooruit heeft gezet. Je vergeet vaak hoe jong hij nog is."

Artikel gaat verder onder video

Metronoom

"De dubbelzege [Sprint en Grand Prix] in Imola was spectaculair," vertelde de Brit verder, nu refererend naar afgelopen seizoen. "Ook het gevecht met Charles [Leclerc] in Miami was adembenemend. En vanaf daar ging hij maar gewoon door! Net als een metronoom, hij bleef maar presteren. En hoe meer druk er was, hoe beter hij ook presteerde. Er zaten een aantal ongelooflijke overwinningen tussen, zoals Hongarije waar hij zich naar voren moest werken na een straf. Of Spa, hij was volledig dominant daar. Vervolgens de druk op Zandvoort [voor zijn thuisrace]. De lijst gaat door en door. Ik denk dat hij buitengewoon goed was dit jaar."

OOK INTERESSANT: Aston Martin op niveau van Red Bull? "We moeten concurrenten niet na-apen"

Mateschitz

"Ondanks de verwarring of we nou wel of niet gewonnen hadden, waren we ontzettend dankbaar voor het feit dat Dietrich Mateschitz de kans had om te zien hoe Max de titel verdedigde," zei Horner over de race op het circuit van Suzuka. "Dat was het positieve aan de missie om de titel te verdedigen, vroeg te voltooien in Japan. Het was heel speciaal voor Max en voor het team en, zoals ik al zei, ik denk dat hij uitmuntend was dit jaar."