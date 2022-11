Vincent Bruins

Aston Martin heeft veel geld geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe fabriek, maar ook in het weghalen van personeel bij de top teams. Dan Fallows is er daar één van. Hij heeft Red Bull Racing verlaten om technisch directeur te worden bij de renstal waar Lawrence Stroll de eigenaar van is.

Fallows ging in gesprek met onder andere GPFans over hoe competitief ze denken te worden in de toekomst. "Het is belangrijk voor ons dat we met zekerheid niet na-apen wat onze concurrenten aan het doen zijn," aldus de aerodynamica-expert die zestien jaar lang werknemer was van Red Bull. "We geloven niet dat het ons gaat helpen om op die wijze Mercedes, Red Bull en Ferrari in te halen, dus moeten onze eigen manier van doen ontwikkelen en dat kost tijd."

Ervaring en passie

"Ik was erg blij met het niveau van de technische gesprekken die ik heb gehad sinds ik hier ben," antwoordde Fallows op de vraag wat er voor nodig is om op het niveau van Red Bull te komen. "Dit team is gegroeid van iets relatiefs kleins tot... je hebt de ambitie gezien, je hebt de omvang gezien die we nu hebben bereikt en willen bereiken qua hoe we te werk gaan, hoe we de auto ontwikkelen, en dat is een wilde rit. Wat ik hier heb, wat ik heb gezien waar ik echt waarde aan kan toevoegen en [plaatsvervangend technisch directeur] Eric Blandin is tegelijkertijd hier terechtgekomen... We kunnen een duidelijk doel en een duidelijke richting eraan toevoegen en dat is denk ik waar we op bouwen. Wat ik heb gezien is een enorm gepassioneerde en getalenteerde groep mensen, van wie sommigen hier al heel lang zitten en enorm veel ervaring hebben. Het belangrijkste voor ons is ervoor zorgen dat we die ervaring en passie gebruiken en die niet tegelijkertijd vernietigen, terwijl we proberen te groeien en van ons een racewinnend team te maken."