Mick Krack is ervan overtuigd dat Aston Martin binnenkort over de beste faciliteiten binnen de Formule 1 zal beschikken. De teambaas noemt de nieuwe fabriek een 'game changer' in het doel van de renstal om kampioen te worden.

Aston Martin opende recent haar deuren van de nieuwe fabriek voor een selecte groep Formule 1-media - waaronder GPFans - die aan het eind van de lente volgend jaar officieel volledig operationeel zou moeten zijn. Het terrein van maar liefst vier hectare, gelegen tegenover de huidige en verouderde faciliteiten in Silverstone, zal onder andere beschikken over een ultramoderne windtunnel die rond 2024 zal gaan draaien. Het is sowieso de bedoeling dat het volledige complex tegen die tijd compleet zal zijn. Het project draait op een investering van 200 miljoen Britse pond door teameigenaar Lawrence Stroll. De Canadees heeft de ambitieuze plannen om van Aston Martin een race- en hopelijk kampioenschapwinnend team te maken tegen het eind van 2025.

Game changer

Alhoewel de hoofdfabriek nog in het bouwproces is, twijfelt Krack er niet aan dat dit de beste faciliteit in de Formule 1 zal worden, waarbij alle facetten die nodig zijn om een team te leiden eindelijk onder één dak gevestigd zullen zijn. "Het feit dat we met mensen zullen kunnen praten zonder vergaderingen te hoeven organiseren, zal de dialoog enorm vergemakkelijken", vertelde Krack. "Met de afgelegen locaties die we momenteel hebben, moet je de telefoon pakken of iets regelen. Dit vormt soms een barrière voor meer uitwisseling, en een ander punt is de logistiek. We moeten niet vergeten dat het veel makkelijker zal worden om spullen van A naar B te brengen. Dus vanuit dat oogpunt ben ik het er volledig mee eens om de naam 'game changer' te gebruiken qua teamdynamiek en logistiek."

Open ruimtes

De kantoorruimte op de eerste verdieping zal overwegend open zijn, waarbij de noordkant van de fabriek een weids uitzicht biedt op het platteland van Northamptonshire. Technisch directeur Dan Fallows benadrukte hoe de dynamiek van het team zal veranderen: "Het zal het aanzienlijk veranderen. [Op dit moment] hebben we deze kleine fabriek en deze modulaire gebouwen waar we een aantal mensen hebben die op dit moment niet noodzakelijkerwijs onderdelen van de auto ontwerpen, maar ze zijn erg verbonden met het ontwerpproces. Als ze niet in dezelfde ruimte zijn, wordt het iets moeilijker om met ze te communiceren.

"Ik heb eerder in een groot open kantoor gezeten waar ik gemakkelijk kon rondlopen en met mensen kon praten, en dat maakt een enorm verschil in de interacties. Vooral de toevallige interacties waarbij je met iemand over iets praat en dan vervolgens ineens over een heleboel andere dingen kunt praten. Dat zijn vaak de meest creatieve gesprekken, en dat is wat we proberen op te bouwen."